ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 56 ຢູ່ ລາວ
ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນພວມມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ພິເສດແມ່ນສະພາບການເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊອກຫາບັນດາມາດຕະການເໝາະສົມ ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍນີ້ ແລະ ກຽມພ້ອມປະຕິບັດຄຳຂວັນຂອງ ອາຊຽນ ໃນປີ 2024 ນັ້ນແມ່ນ “ອາຊຽນ: ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍຕົນເອງ”.
ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ແທນກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາພົ້ນເດັ່ນ ເພື່ອແນໃສ່ນຳພາກພື້ນ ອາຊຽນ ກາຍເປັນພາກພື້ນດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບການສະພາບການຜັນແປໃນປັດຈຸບັນ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ກໍໄດ້ຈັດພິທີໄຂກອງປະຊຸມອົງການຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ ອາຊຽນ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທັດສະນະຕົວຈິງ ແລະ ເໝາະສົມ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການສ້າງສາຍພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ.