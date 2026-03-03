ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ເມສາ 03/03/2026 ຢູ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 55, ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 2 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນເທື່ອທີ 2 ກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 55 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: VOV) ຕາມທ່ານ ເລກວາງແມັ້ງ ເລຂານຸການໃຫຍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຄາດວ່າຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ເມສາ ແລະ ອັດລົງໃນວັນທີ 25 ເມສາ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງສຳຄັນພິເສດແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດໃໝ່ຈະຕັດສິນກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງກົງຈັກ, ບຸກຄະລາກອນຂັ້ນສູງ, ວຽກງານນິຕິບັນຍັດ ແລະ ບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ຄັ້ງ: ຄັ້ງທີ 1 (ແຕ່ວັນທີ 6 ເມສາ ຫາວັນທີ 11 ເມສາ) ຈຸດສຸມແມ່ນວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄັ້ງທີ 2 (ແຕ່ວັນທີ 20 ເມສາ ຫາວັນທີ 25 ເມສາ) ປຶກສາຫາລື, ລົງມະຕິ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພັກຜ່ອນ 8 ວັນລະຫວ່າງສອງຄັ້ງ (ແຕ່ວັນທີ 12 ເມສາ - 19 ເມສາ) ເພື່ອໃຫ້ບັນດາອົງການຮັບເອົາຄວາມເຫັນ, ປັບປຸງ ເອກະສານ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)