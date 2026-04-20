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ຂ່າວສານ

ກອງ​ທັບ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຖະ​ແຫຼງ​ສ້າງ​ຕັ້ງ “ເສັ້ນ​ຂີດຂັ້ນຄຳ” ຢູ່ ລີ​ບັງ

ວັນ​ທີ 18 ເມ​ສາ, ກອງ​ທັບ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ສ້າງ​ຕັ້ງ “ເສັ້ນຂີດຂັ້ນ​ຄຳ” ຢູ່​ພາກ​ໃຕ້ ລີ​ບັງ, ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເສັ້ນ​ແດນ​ແບ່ງ​ເຂດ​ໂດຍກອງ​ທັບ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຄວບ​ຄຸມ​ຢູ່ ກາ​ຊາ.
  ບັນ​ດາ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນ​ະ​ຂອງກອງ​ທັບ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ພວມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່ ພາກ​ໃຕ້ ລີ​ບັງ, ວັນ​ທີ 15 ເມ​ສາ 2026 (ພາບ: AP/Ariel Schalit)  

ຕາມກອງ​ທັບ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ແລ້ວ, ກຳ​ລັງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກວ​ດ​ພົບ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ແຊກ​ແຊງ “ເສັ້ນ​ຂີດ​ຂັ້ນ​ຄຳ” ຕາມ​ວິ​ທີ​ກໍ່​ໄພ​ນາບ​ຂູ່​ໂດຍ​ກົງ ແລະ ໄດ້​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ຖືກ​ສົງ​ໄສ​ຢູ່​ບາງ​ເຂດ​ຢູ່​ພາກ​ໃຕ້ ລີ​ບັງ, ພ້ອ​ມ​ທັງ​ໃສ່​ໃຈ​ວ່າ ກອງ​ທັບ ມີ​ສິດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ຄືນ​ບັນ​ດາ​ໄພ​ນາບ​ຂູ່​ນັ້ນ, ໂດຍ​ບໍ່​ຫົວ​ຊາ​ຕໍ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ຢຸດ​ຍິງ. ເຮັກ​ໂບ​ລາ ໄດ້​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງທະ​ຫານ​ພາຍຫຼັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຢຸດ​ຍິງ​ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ, ແຕ່​ກ່າວ​ເຕືອນ​ວ່າ “ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ” ຖ້າ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ລະ​ເມີດ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຢຸດ​ຍິງ.

ໃນ​ເຫດ​ການ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ, ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ ລະ​ບົບ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້ ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄືນ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແຕ່​ວັນ​ທີ 19 ເມ​ສາ ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ, ລວມ​ທັງ​ບັນ​ດາ​ເຂດ​ໃກ້​ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ທິດ​ເໜືອ, ຕາມ​ການ​ແນະ​ນຳອັບ​ເດດ​ຂອງ​ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ແນວ​ໂຮມ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ນີ້​.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີ​ຣານ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອີ​ຣານ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນ​ທີ 18 ເມ​ສາ, ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສູງ​ສຸດ ອີ​ຣານ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພ້ອມ​ທັງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ນິ​ປະ​ນອມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.
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