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ຂ່າວສານ

ກອງ​ທັບ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ການ​ຟຶກ​ຊ້ອມ​ພິ​ທີ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ຢູ່​ສະ​ໜາມຫຼວງ​ແດງ-ສະ​ພະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ປີນີ້, ລັດເຊຍ ໄດ້ເຊີນ 19 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນຢູ່ສະໜາມຫຼວງແດງ.
(ພາບ: ໜັງສືພິມກອງທັບ ປຊຊ)

ວັນທີ 29 ເມສາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງແດງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະພະພັນ ລັດເຊຍ, ໃນຂອບເຂດການກະກຽມພິທີສວນສະໜາມວັນໄຊຊະນະ ໃນສົງຄາມປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຍິ່ງໃຫ່ຍ (ຄືວັນທີ 9 ພຶດສະພາ), ຄະນະກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຟືກຊ້ອມທຳອິດພ້ອມກັບກອງທັບປະເທດຕ່າງໆ. ຄະນະກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ສວນສະໜາມຢູ່ທີ່ຕັ້ງອັນດັບທີ 8 ໃນກຸ່ມກຳລັງສາກົນ.

    ປີນີ້, ລັດເຊຍ ໄດ້ເຊີນ 19 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນຢູ່ສະໜາມຫຼວງແດງ. ບັນດາຄະນະຍັງມີການຟຶກຊ້ອມໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີທົດລອງຂະໜາດໃຫ່ຍໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາຢູ່ສະໜາມຫຼວງແດງ ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມພະທີທາງການໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ກົງ​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ກຳ​ປັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ກົງ​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ “ຂຽນຕໍ່ບັນດາເລື່ອງລາວສັນນຕິພາບ” ໄດ້ດຳເນີນກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30/4/1975 - 30/4/2025).
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