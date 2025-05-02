ຂ່າວສານ
ກອງທັບ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການຟຶກຊ້ອມພິທີສວນສະໜາມຢູ່ສະໜາມຫຼວງແດງ-ສະພະພັນ ລັດເຊຍ
ວັນທີ 29 ເມສາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງແດງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະພະພັນ ລັດເຊຍ, ໃນຂອບເຂດການກະກຽມພິທີສວນສະໜາມວັນໄຊຊະນະ ໃນສົງຄາມປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຍິ່ງໃຫ່ຍ (ຄືວັນທີ 9 ພຶດສະພາ), ຄະນະກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຟືກຊ້ອມທຳອິດພ້ອມກັບກອງທັບປະເທດຕ່າງໆ. ຄະນະກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ສວນສະໜາມຢູ່ທີ່ຕັ້ງອັນດັບທີ 8 ໃນກຸ່ມກຳລັງສາກົນ.
ປີນີ້, ລັດເຊຍ ໄດ້ເຊີນ 19 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນຢູ່ສະໜາມຫຼວງແດງ. ບັນດາຄະນະຍັງມີການຟຶກຊ້ອມໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີທົດລອງຂະໜາດໃຫ່ຍໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາຢູ່ສະໜາມຫຼວງແດງ ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມພະທີທາງການໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ.