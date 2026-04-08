ຂ່າວສານ ກອງທັບ ນີເຈ ກອບກູ້ຕົວປະກັນກ່ວາ 30 ຄົນຖືກລັກພາຕົວໃນວັນບຸນ Easter 08/04/2026 ກຳລັງກອງທັບໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນກອບກູ້ໂດຍໄວ, ມີການປະທະກັນໂດຍກົງກັບບັນດາເປົ້າໝາຍ, ບັງຄັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍນີ້ຕ້ອງຖອນຕົວ ແລະ ປ່ອຍຕົວໃຫ້ແກ່ ຕົວປະກັນ 31 ຄົນ. ບັນດານັກຮົບ ນີເຈຢູ່ປ້ອມທະຫານ Maimalari ຢູ່ Maiduguri, ລັດ Borno, ນີເຈ (ພາບ: REUTERS/Ahmed Kingimi) ວັນທີ 6 ເມສາ, ກອງທັບ ນີເຈ ໃຫ້ຮູ້ວ່າໄດ້ກອບກູ້ສຳເລັດ ສາສະນິກກະຊົນສາສະໜາເຢຊູ 31 ຄົນຖືກລັກພາຕົວໃນເຫດບຸກໂຈມຕີໃນວັນບຸນ Easter ຢູ່ລັດ Kaduna ໃນວັນທີ 5 ເມສາ. ຕາມແຈ້ງການຂອງກອງທັບ, ເຫດການເກີດຂຶ້ນຢູ່ໝູ່ບ້ານ Ariko, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ Abuja ທາງທິດເໜືອ ປະມານ 100 ກີໂລແມັດ. ບັນດາມືປຶນໄດ້ປຸກຈົມຕີ ແລະ ລັກພາຕົວຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີກຳ. ກຳລັງກອງທັບໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນກອບກູ້ໂດຍໄວ, ມີການປະທະກັນໂດຍກົງກັບບັນດາເປົ້າໝາຍ, ບັງຄັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍນີ້ຕ້ອງຖອນຕົວ ແລະ ປ່ອຍຕົວໃຫ້ແກ່ ຕົວປະກັນ 31 ຄົນ. ກອງທັບໃຫ້ຮູ້ວ່າມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 5 ຄົນໃນເຫດດັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລົງຂ່າວບັນດາມືປືນອາດຈະບຸກໂຈມຕີໂບດ ສາສະໜາກາໂຕລິກ ແລະ ໂບດໂປແຕສຕັງໃນເວລາດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າຕົວເລກໄດ້ຮັບການປະກາດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)