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ຂ່າວສານ

ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຊ້ອມ​ໃຫຍ່​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ຢູ່​ສະ​ໜາມຫຼວງ ຈັດ​ຕຸ​ລັດ​ແດງ, ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນກວາງງອກ, ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ຄະນະນັກຮົບ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສວນສະໜາມໃນຈັດຕຸລັດແດງ, ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ຟາດຊິດ (1945 – 2025).
  ນັກຮົບກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ 68 ສະຫາຍ ຝຶກຊ້ອມເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມໃຫຍ່ສວນສະໜາມຢູ່ ຈັດຕຸລັດແດງ (ພາບ: qdnd.vn)  

ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນກວາງງອກ ຕີລາຄາສູງຄວາມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດານັກຮົບໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພິເສດໃນມື້ຊ້ອມໃຫຍ່ສວນສະໜາມຢູ່ຈັດຕຸລັດແດງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ພືດສະພາ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສູງ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ສະຫາຍຫົວໜ້າຄະນະ, ບັນດາຄູຝືກ, ພະນັກງານຕິດຕາມຄະນະພ້ອມດ້ວຍນັກຮົບທຸກຖ້ວນໜ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສວນສະໜາມຢູ່ຈັດຕຸລັດແດງໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ຈະມີຄວາມສະມັກຄີ, ພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສືບຕໍ່ຝືກຊ້ອມເພື່ອຮອດວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ຈະກ້າວໄປຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງໃນຈັດຕຸລັດແດງ, ສົມກັບມູນເຊື້ອຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ກອງທັບວິລະຊົນ. ພວກເຮົາຕ້ອງຢັ້ງຢືນທາດແທ້ອັນດີງາມຂອງທະຫານລຸງໂຮ່”.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ນັກຮົບກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ 68 ສະຫາຍ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມໃຫຍ່ສວນສະໜາມຢູ່ ຈັດຕຸລັດແດງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ​ປ​ຊ ຢັ້ງ​ຢືນ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ

ສ​ປ​ຊ ຢັ້ງ​ຢືນ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ເວົ້າສະເພາະ, ໃນວິວັດການປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ ຄະນະປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ (UNMISS).
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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