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ຂ່າວສານ

ກອງ​ທະ​ຫານ​ປະ​ສົມ​ສາ​ກົນ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ກຳ​ລັງ​ໄປ​ຍັງ ຊີ​ຣີ

ການສົ່ງກຳລັງເພີ່ມເຕີ່ມໄປຍັງ ຊີຣີ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງກອງທະຫານປະສົມສາກົນ ທີ່ດຳເນີນໃນວັນທີ 30 ທັນວາ ດ້ວຍລົດບັນທຸກອາວຸດ, ລູກປືນ ແລະ ຍຸດໂທປະກອນການທະຫານປະມານ 60 ຄັນ ໄດ້ເຂົ້າໄປ ຊີຣີ ໂດຍຜ່ານທາງພາກເໜືອ ອີຣັກ.
ບັນດານາຍທະຫານ ອາເມລິກາ ຢູ່ ຊີຣີ (ພາບ: CBS News)

ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງຂະບວນລົດດັ່ງກ່າວແມ່ນບັນດາຖານທີ່ໝັ້ນການທະຫານພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ 2 ແຂວງ Al Hasakah ແລະ Deir Ezzor ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຊີຣີ ຂອງກອງທະຫານປະສົມສາກົນ ໂດຍ ອາເມລິກາ ນຳໜ້າ. ຊ່ອງໂທລະພາບ Al Arabiya ຂອງ ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ ຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນການເພີ່ມທະວີກຳລັງຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງກອງທະຫານປະສົມສາກົນ ໄປຍັງ ຊີຣີ, ນັບແຕ່ເມື່ອຝ່າຍຄ້ານໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດການປົກຄອງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຊີຣີ Bashar Al Assad ໃນວັນທີ 8 ທັນວາ.

ການເພີ່ມທະວີກຳລັງໄປຍັງ ຊີຣີ ນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທະຫານປະສົມສາກົນ ພວມຍູ້ແຮງການແຊກແຊງເຂົ້າວິກິດການຢູ່ ຊີຣີ ພາຍຫຼັງທີ່ອຳນາດການປົກຄອງສູນກາງປະເທດນີ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້​ງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້​ງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນ, ກະກຽມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງປະເທດຄັ້ງທີ 47 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ, ຕັດສິນໃຈສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ - ການລົງທຶນ.
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