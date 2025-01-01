ຂ່າວສານ
ກອງທະຫານປະສົມສາກົນ ເພີ່ມທະວີກຳລັງໄປຍັງ ຊີຣີ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງຂະບວນລົດດັ່ງກ່າວແມ່ນບັນດາຖານທີ່ໝັ້ນການທະຫານພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ 2 ແຂວງ Al Hasakah ແລະ Deir Ezzor ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຊີຣີ ຂອງກອງທະຫານປະສົມສາກົນ ໂດຍ ອາເມລິກາ ນຳໜ້າ. ຊ່ອງໂທລະພາບ Al Arabiya ຂອງ ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ ຕີລາຄາວ່າ ນີ້ແມ່ນການເພີ່ມທະວີກຳລັງຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງກອງທະຫານປະສົມສາກົນ ໄປຍັງ ຊີຣີ, ນັບແຕ່ເມື່ອຝ່າຍຄ້ານໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດການປົກຄອງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຊີຣີ Bashar Al Assad ໃນວັນທີ 8 ທັນວາ.
ການເພີ່ມທະວີກຳລັງໄປຍັງ ຊີຣີ ນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທະຫານປະສົມສາກົນ ພວມຍູ້ແຮງການແຊກແຊງເຂົ້າວິກິດການຢູ່ ຊີຣີ ພາຍຫຼັງທີ່ອຳນາດການປົກຄອງສູນກາງປະເທດນີ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ.