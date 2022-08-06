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ກອງປະຊຸມ AMM 55: ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງບັນດາປະເທດສ້າງທະເລຕາເວັນອອກໃຫ້ກາຍເປັນເຂດທະເລສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮ່ວມມື

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງ ຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.
  (ທີ່ກອງປະຊຸມ)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 55 (AMM-55) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊຽນ (ARF) ຄັ້ງທີ 29.

ຢືນຢັນຫຼັກໝັ້ນ, ຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງ ຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດ ຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນດາຖະແຫຼງການ ARF ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ຜ່ານບັນດາມາດຕະການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ທາງການທູດປ້ອງກັນ, ຮັກສາພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປອດອາວຸດນິວເຄຼຍ ແລະ ກອບເອກະສານ ARF ກ່ຽວກັບບັນດາວິວັດທະການກວມລວມເພື່ອການທູດປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການປະທະກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

AMM 55: ສາມັກຄີ, ຮັບຜິດຊອບໃນການຮ່ວມມື, ຮັກສາບົດບາດເປັນໃຈກາງ

AMM 55: ສາມັກຄີ, ຮັບຜິດຊອບໃນການຮ່ວມມື, ຮັກສາບົດບາດເປັນໃຈກາງ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 55 (AMM-55) ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄຳຢຶນຢັນຕັດສິນໃຈຜັນຂະຫຍາຍແຜນການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ, ສ້າງວິໄສທັດ ອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025, ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ຮັກສາບົດບາດເປັນໃຈກາງໃນການຮ່ວມມື, ສ້າງສັນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ.
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