ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ຫຼຸດເວລາໂຄງການດຳເນີນງານລົງກ່ອນກຳນົດ

ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການເຮັດວຽກທີ່ມີວິທະຍາສາດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ປະຈຸບັນ ມີຫຼາຍເນື້ອໃນຢູ່ກອງປະຊຸມໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດແຕ່ໄວ. ຄາດວ່າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຈະປິດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມັງກອນ.
ບັນດາຜູ້ແທນລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາປັບປຸງຫຼຸດເວລາດຳເນີນໂຄງການລົງ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 21 ມັງກອນ, ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງປະຊາມັດຕິດັດປັບການດຳເນີນໂຄງການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ຫຼຸດລົງ 1 ວັນເຄິ່ງ, ເມື່ອທຽບກັບແຜນການເບື້ອງຕົ້ນ. ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການເຮັດວຽກທີ່ມີວິທະຍາສາດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ປະຈຸບັນ ມີຫຼາຍເນື້ອໃນຢູ່ກອງປະຊຸມໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດແຕ່ໄວ. ຄາດວ່າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຈະປິດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມັງກອນ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ດ້ວຍທິດນຳ “ຄວາມສາມັກຄີ-ປະຊາທິປະໄຕ-ມີວິໄນ-ບຸກທະລຸ-ພັດທະນາ” ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມກະກຽມ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ ແລະ ພິທີໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ) ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 1.586 ສະຫາຍ, ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກຫຼາຍກວ່າ 5,6 ລ້ານສະຫາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານ He Wei ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະທູດ ຈີນ:ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິ​ດ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ 3 ບາດ​ກ້າວ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃຫຍ່

ທ່ານ He Wei ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະທູດ ຈີນ:ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິ​ດ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ 3 ບາດ​ກ້າວ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃຫຍ່

ທ່ານ He Wei ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ 5 ປີຈະມາເຖິງຈະແມ່ນໄລຍະ ຫວຽດນາມບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ບຸກທະລຸຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງບົດບາດສາກົນ
