ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ: ປະກາດຜົນການເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIV
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 22 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ໄດ້ປະກາດຜົນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລາຍຊື່ບັນດາສະຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເຂົ້າໃນ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIV. ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະກອບມີທັງໝົດ 200 ສະຫາຍ, ໃນນັ້ນມີ ກຳມະການສົມບູນ 180 ສະຫາຍ ແລະ ກຳມະການສຳຮອງ 20 ສະຫາຍ.
ລາຍຊື່ກຳມະການສົມບູນ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XIV
*ພາກສ່ວນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສູນກາງ
1. ສະຫາຍ ໂຕເລີມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ ການທະຫານສູນກາງ.
2. ສະຫາຍ ດ່າວຕ໋ວນແອງ, ພົນໂທ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ເສນາທິການ ກອງພົນ 34, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
3. ສະຫາຍ ເຈິ່ນວັນບັກ, ພົນຕີ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ເສນາທິການ ກອງພົນເຂດ 2, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
4. ສະຫາຍ ໂດ໊ແທງບິ່ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ.
5. ສະຫາຍ ເລຫາຍບິ່ງ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ກຳມະການ ຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ, ຮອງຜູ້ນຳອຳນວຍການ ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ.
6. ສະຫາຍ ດ່ວານຊວນເບື່ອງ, ພົນຕີ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຫົວໜ້າການເມືອງ ກອງພົນເຂດ 4, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
7. ສະຫາຍ ໂດ໊ວັນຈ໋ຽນ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຜູ້ປະຈຳການ.
8. ສະຫາຍ ຮ່ວາງຢຸຍຈິງ , ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການ ສະພາຊົນເຜົ່າ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV.
9. ສະຫາຍ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ພົນເອກ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
10. ສະຫາຍ ຫງວຽນແມ້ງເກື່ອງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
11. ສະຫາຍ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ.
12. ສະຫາຍ ດັ້ງວັນຢຸ໊ງ, ກຳມະການ ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ບັນດາອົງການພັກສູນກາງ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວຽກງານພາຍໃນສູນກາງ.
13. ສະຫາຍ ດວ່ານແອງຢຸ໊ງ, ຮອງປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ.
14. ສະຫາຍ ຮ່ວາງຈຸງຢຸ໊ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ.
15. ສະຫາຍ ໂຮ່ກວັກຢຸ໊ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກລັດຖະບານ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
16. ສະຫາຍ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.
17. ສະຫາຍ ເລືອງກວັກດ່ວານ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນສູນກາງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ປະທານສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ.
18. ສະຫາຍ ຫງວຽນກວັກດວ່ານ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກ, ຮອງປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານຜູ້ປະຈຳການ.
19. ສະຫາຍ ຫງວຽນຫືວດົງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະວຽກງານຜູ້ແທນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ.
20. ສະຫາຍ ດັ້ງຮົ່ງດຶກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
21. ສະຫາຍ ຫງວຽນກວາງດຶກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານມວນຊົນສູນກາງ.
22. ສະຫາຍ ຫງວຽນວັນເກົ໋າ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
23. ສະຫາຍ ຟານວັນຢາງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກລັດຖະບານ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ພົນເອກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
24. ສະຫາຍ ນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກບັນດາອົງການພັກສູນກາງ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກຜູ້ປະຈຳການ.
25. ສະຫາຍ ຫວູຫາຍຮ່າ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ.
26. ສະຫາຍ ເລຄັ້ນຮາຍ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ບັນດາອົງການພັກສູນກາງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ.
27. ສະຫາຍ ເລງອກຮາຍ, ພົນໂທ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ເສນາທິການ ກອງພົນເຂດ 5, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
28. ສະຫາຍ ໂງດົງຮາຍ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານມວນຊົນສູນກາງ.
29. ສະຫາຍ ຫງວຽນລອງຮາຍ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກບັນດາອົງການພັກສູນກາງ.
30. ສະຫາຍ ນາງ ຫງວຽນແທງຮ່າ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV.
31. ສະຫາຍ ຫງວຽນວັນຮ່ຽນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
32. ສະຫາຍ ນາງ ເຈິ່ນທິຮ່ຽນ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກບັນດາອົງການພັກສູນກາງ, ຮອງປະທານຄະນະກວດກาສູນກາງພັກ.
33. ສະຫາຍ ຫງວຽນສີຮຽບ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ.
34. ສະຫາຍ ຟານຈີ໋ຮ໋ຽວ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ.
35. ສະຫາຍ ນາງ ບຸ່ຍທິມິງຮວ່າຍ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສູນກາງ, ປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ.
36. ສະຫາຍ นາງ ຫງວຽນທິຮົ່ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກລັດຖະບານ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ.
37. ສະຫາຍ ດ່ວານມິງຮ໋ວນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກ, ຮອງຜູ້ນຳອຳນວຍການຜູ້ປະຈຳການ ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ.
38. ສະຫາຍ ເລແມ້ງຮຸ່ງ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກລັດຖະບານ, ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.
39. ສະຫາຍ ເລກວັກຮຸ່ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
40. ສະຫາຍ ບຸ່ຍກວາງຮຸຍ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສູນກາງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ເລຂາທີໜຶ່ງສູນກາງຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ.
41. ສະຫາຍ ເຢືອງກວັກຮຸຍ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ, ຮອງປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ.
42. ສະຫາຍ ເລມິງຮຶງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂาທິການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ.
43. ສະຫາຍ ຫງວຽນດຶກຮຶງ, ພົນໂທ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຫົວໜ້າການເມືອງ ກອງພົນເຂດ 3, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
44. ສະຫາຍ ເຈິ່ນຕ໋ຽນຮຶງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ.
45. ສະຫາຍ ຫງວຽນດິ່ງຄາງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສູນກາງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ປະທານສະຫະພັນກໍາມະບານ ຫວຽດນາມ.
46. ສະຫາຍ ເຈິ່ນຫວຽດຄວາ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ຜູ້ນຳອຳນວຍການ ສະຖາບັນປ້ອງກັນຊາດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
47. ສະຫາຍ ຫວູຕ໋ວນກຽນ, ພົນໂທ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ເສນາທິການ ທະຫານຊາຍແດນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
48. ສະຫາຍ ນາງ ດ່າວຮົ່ງລານ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
49. ສະຫາຍ ຫງວຽນງອກເລີມ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
50. ສະຫາຍ ຫງວຽນແທງເລີມ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກລັດຖະບານ, ຜູ້ນຳອຳນວຍການໃຫຍ່ ສະຖານີໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ.
51. ສະຫາຍ ເຈິ່ນແທງເລີມ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານມວນຊົນສູນກາງ.
52. ສະຫາຍ ຈິ້ງແມ້ງລິງ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ.
53. ສະຫາຍ ຫງວຽນຮົ່ງຫຼິງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ.
54. ສະຫາຍ ຫງວຽນຟີລອງ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສູນກາງ.
55. ສະຫາຍ ຫງວຽນວັນລອງ, ກຳມະການ ຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
56. ສະຫາຍ ເລວັນເລີ້ຍ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກລັດຖະບານ, ປະທານສະພາວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຫວຽດນາມ.
57. ສະຫາຍ ນາງ ຫງວຽນທິແທງມາຍ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຜູ້ນຳອຳນວຍການ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
58. ສະຫາຍ ຟານວັນມ໊າຍ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການ ຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການ ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV.
59. ສະຫາຍ ເລກວາງແມ້ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ - ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ.
60. ສະຫາຍ ເລີມວັນເໝີ໊ນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານສະພາຊົນເຜົ່າ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV.
61. ສະຫາຍ ເຈິ່ນແທງເໝີ໊ນ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.
62. ສະຫາຍ ເລກວັກມິງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ບັນດາອົງການພັກສູນກາງ, ບັນນາທິການໃຫຍ່ ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ), ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານມວນຊົນສູນກາງ, ປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ.
63. ສະຫາຍ ເຈິ່ນຮົ່ງມິງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ.
64. ສະຫາຍ ຟ້າມຮ່ວາຍນາມ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
65. ສະຫາຍ ນາງ ຮ່າທິຫງາ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສູນກາງ, ຮອງປະທານ - ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ.
66. ສະຫາຍ ນາງ ເລທິຫງາ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະກຳມະການຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV.
67. ສະຫາຍ ຫງວຽນແທງງີ້, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດສູນກາງ.
68. ສະຫາຍ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງ້ຍ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ພົນເອກ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
69. ສະຫາຍ ບຸ່ຍວັນງຽມ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວຽກງານພາຍໃນສູນກາງ.
70. ສະຫາຍ ເຈິ່ນແທງງຽມ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະພັກ ການທະຫານສູນກາງ, ຮອງນາຍພົນເຮືອເອກ, ເສນາທິການ ກອງທັບເຮືອ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
71. ສະຫາຍ ຫງວຽນກວາງງອກ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
72. ສະຫາຍ ນາງ ຫງວຽນທິບິກງອກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
73. ສະຫາຍ ຈຽມຖົ໋ງເຍິດ, ພົນຕີ, ຮອງເສນາທິການ ກອງພົນເຂດ 9, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
74. ສະຫາຍ ຫງວຽນຫາຍນິງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ.
75. ສະຫາຍ ລາກົງເຟືອງ, ພົນຕີ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຫົວໜ້າການເມືອງ ກອງພົນເຂດ 1, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
76. ສະຫາຍ ເລຮົ່ງກວາງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວຽກງານພາຍໃນສູນກາງ.
77. ສະຫາຍ ເລືອງຕາມກວາງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກລັດຖະບານ, ເລຂາຄະນະພັກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສູນກາງ, ພົນເອກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
78. ສະຫາຍ ຫງວຽນວັນກວ໊າງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານສານປະຊาຊົນສູງສຸດ.
79. ສະຫາຍ ຫວູຫາຍກວນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
80. ສະຫາຍ ຖາຍແທງກຸ໋ຍ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ບັນດາອົງການພັກສູນກາງ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດສູນກາງ.
81. ສະຫາຍ ຈິ້ງວັນກວຽດ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານມວນຊົນສູນກາງ.
82. ສະຫາຍ ຮ່ວາງມິງເຊີນ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຜູ້ນຳອຳນວຍການ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ.
83. ສະຫາຍ ຫງວຽນກິມເຊີນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
84. ສະຫາຍ ຫວູຮົ່ງເຊີນ, ພົນໂທ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ເສນາທິການ ກອງທັບອາກາດ ແລະ ປ້ອງກັນອາກາດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
85. ສະຫາຍ ໂດ໊ຕ໋ຽນສີ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກລັດຖະບານ, ຜູ້ນຳອຳນວຍການໃຫຍ່ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (VOV).
86. ສະຫາຍ ຫງວຽນແທງເຕີມ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ.
87. ສະຫາຍ ເລດຶກຖາຍ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
88. ສະຫາຍ ເຈິ່ນຮົ່ງຖາຍ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການ ສະພາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ.
89. ສະຫາຍ ນາງ ເລີມທິເຟືອງແທງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການ ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
90. ສະຫາຍ ນາງ ຫງວຽນທິແທງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.
91. ສະຫາຍ ເຈິ່ນສີແທງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ.
92. ສະຫາຍ ດິງຫືວແທງ, ຮອງປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ.
93. ສະຫາຍ ຫງວຽນເຈື່ອງຖັ໋ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
94. ສະຫາຍ ຫງວຽນວັນຖັ໋ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
95. ສະຫາຍ ຟ້າມເຕິດຖັ໋ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ບັນດາອົງການພັກສູນກາງ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານມວນຊົນສູນກາງ.
96. ສະຫາຍ ຕ໋າວດຶກຖັ໋ງ, ພົນໂທ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານ ພ້ອມທັງເປັນ ຜູ້ນຳອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ (Viettel).
97. ສະຫາຍ ເຈິ່ນດຶກຖັ໋ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
98. ສະຫາຍ ເລຊວນເທ້, ພົນໂທ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ເສນາທິການ ກອງພົນເຂດ 7, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
99. ສະຫາຍ ເລຊວນທວນ, ພົນຕີ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ເສນາທິການ ກອງພົນ 12, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
100. ສະຫາຍ ນາງ ເລທິຖຸຍ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກລັດຖະບານ.
101. ສະຫາຍ ຫງວຽນຮຸຍຕ໋ຽນ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ບັນດາອົງການພັກສູນກາງ, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.
102. ສະຫາຍ ດັ້ງແຄ໋ງຕວ່ານ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ.
103. ສະຫາຍ ເຈືອງທຽນໂຕ, ພົນໂທ, ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
104. ສະຫາຍ ເລເຕີ໋ນເຕີ໋ຍ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການ ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV.
105. ສະຫາຍ ນາງ ຟ້າມທິແທງຈ່າ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳ ຄະນະພັກລັດຖະບານ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
106. ສະຫາຍ ນາງ ຫງວຽນຫາຍເຈິມ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ບັນດາອົງການພັກສູນກາງ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ.
107. ສະຫາຍ ເລມິງຈີ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະວຽກງານພາຍໃນສູນກາງ.
108. ສະຫາຍ ຮ່າກວັກຈິ, ຮອງປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ.
109. ສະຫາຍ ເລຮ່ວາຍຈຸງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
110. ສະຫາຍ ເຈິ່ນກຳຕູ້, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການ, ເລຂາຄະນະພັກບັນດາອົງການພັກສູນກາງ.
111. ສະຫາຍ ໂງວັນຕ໋ວນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.
112. ສະຫາຍ ຫງວຽນແອງຕ໋ວນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດສູນກາງ.
113. ສະຫາຍ ຟ້າມຢາຕຸກ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ.
114. ສະຫາຍ ຮ່ວາງແທງຕຸງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການ ກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV.
115. ສະຫາຍ ຟ້າມເທ້ຕຸງ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
116. ສະຫາຍ ໂດ໊ຊວນຕຸງ, ພົນໂທ, ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
117. ສະຫາຍ ເລວັນຕວຽນ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສູນກາງ, ພົນໂທ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
118. ສະຫາຍ ນາງ ຫງວຽນທິຕວຽນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສູນກາງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ.
119. ສະຫາຍ ນາງ ບຸ່ຍທິກີ່ວນເວີນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ.
120. ສະຫາຍ ຫງວຽນດັກວິງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການ ວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV.
121. ສະຫາຍ ຫງວຽນມິງຫວູ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
122. ສະຫາຍ ນາງ ວໍທິແອັງຊວນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ.
123. ສະຫາຍ ເຢືອງຈຸງອີ໋, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ ບັນດາອົງການພັກສູນກາງ, ບັນນາທິການໃຫຍ່ ວາລະສານກອມມູນິດ.
ພາກສ່ວນທ້ອງຖິ່ນ
124. ສະຫາຍ ນາງ ກາວທິຮ່ວາອານ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ດັກລັກ.
125. ສະຫາຍ ຟານທັງອານ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ກາວບັ໋ງ.
126. ສະຫາຍ ຫງວຽນຢວານແອງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ແທງຮ໋ວາ.
127. ສະຫາຍ ຫງວຽນຮ່ວາຍແອງ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແທງຮ໋ວາ.
128. ສະຫາຍ ຟ້າມດຶກເອີນ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນ ດ່າໜັງ.
129. ສະຫາຍ ເລງອກເຈົາ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.
130. ສະຫາຍ ເລຕ໋ຽນເຈົາ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.
131. ສະຫາຍ ໂງຈີ໋ເກື່ອງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV ແຂວງ ດົ່ງທາບ.
132. ສະຫາຍ ກວານມິງເກື່ອງ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV ແຂວງ ກວາງນິງ.
133. ສະຫາຍ ເຈິ່ນຕ໋ຽນຢຸ໊ງ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ດ້ຽນບຽນ.
134. ສະຫາຍ ຟ້າມດ້າຍເຢືອງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຝູທໍ.
135. ສະຫາຍ ຫງວຽນຈ້ອງດົງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
136. ສະຫາຍ ຫງວຽນວັນເດືອກ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
137. ສະຫາຍ ຫງວຽນຮ່ວາງຢາງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງຫງາຍ.
138. ສະຫາຍ ຫງວຽນໂຮ່ຫາຍ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ກ່າເມົາ.
139. ສະຫາຍ ຫງວຽນຕ໋ຽນຫາຍ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ອານຢາງ.
140. ສະຫາຍ ນາງ ໂຕນງອກແຮັ້ງ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ດົ່ງນາຍ.
141. ສະຫາຍ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄຕນິງ.
142. ສະຫາຍ ຈິ້ງຫວຽດຮຸ່ງ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ລາວກາຍ.
143. ສະຫາຍ ອີແທງຮ່າ ນີເອ ເກີດຳ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV ແຂວງ ເລີມດົ່ງ.
144. ສະຫາຍ ຮ່ວາງກວັກແຄ໋ງ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ລ້າງເຊີນ.
145. ສະຫາຍ ຫງວຽນຢຸຍເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຮ່າຕິ໋ງ.
146. ສະຫາຍ ເຈິ່ນວັນເລົາ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຫວິງລອງ.
147. ສະຫາຍ ເຮົ່າອາເລິ່ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຕວຽນກວາງ.
148. ສະຫາຍ ຫງວຽນເຟືອກລົກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານແນວໂຮມປະເທດຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
149. ສະຫາຍ ວໍວັນມິງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
150. ສະຫາຍ ໂຮ່ວັນມຶງ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ອານຢາງ.
151. ສະຫາຍ ໂຮ່ວັນເມື່ອຍ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເລີມດົ່ງ.
152. ສະຫາຍ ເລມິງເງິນ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ລາຍເຈົາ.
153. ສະຫາຍ ຫງວຽນຫືວເງ້ຍ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຮຶງອຽນ.
154. ສະຫາຍ ຮ່ວາງວັນເຫງ້ຽມ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV ແຂວງ ເຊີນລາ.
155. ສະຫາຍ ຫງວຽນຢຸຍຫງອກ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
156. ສະຫາຍ ຟ້າມກວາງຫງອກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮຶງອຽນ.
157. ສະຫາຍ ຖາຍດ້າຍຫງອກ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຢາລາຍ.
158. ສະຫາຍ ໂຮ່ວັນນຽນ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ກວາງຫງາຍ.
159. ສະຫາຍ ດັ້ງຊວນຟອງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV ແຂວງ ນິງບິ່ງ.
160. ສະຫາຍ ເລກວັກຟອງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
161. ສະຫາຍ ເຈິ່ນຟອງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແຄ໋ງຮ່ວາ.
162. ສະຫາຍ ຫງວຽນວັນເຟືອງ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ກວາງຈິ.
163. ສະຫາຍ ເລຫງອກກວາງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ດ່າໜັງ.
164. ສະຫາຍ ເຈິ່ນລຶວກວາງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
165. ສະຫາຍ ຫງວຽນວັນກວຽດ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ໄຕນິງ.
166. ສະຫາຍ ຫງວຽນຮົ່ງຖາຍ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ບັກນິງ.
167. ສະຫາຍ ດົ່ງວັນແທງ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ເກິ່ນເທີ.
168. ສະຫາຍ ງຽມຊວນແທ່ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ແຄ໋ງຮ່ວາ.
169. ສະຫາຍ ຫວູດ້າຍຖັ໋ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
170. ສະຫາຍ ຫງວຽນຄັກເທີນ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ເຫງະອານ.
171. ສະຫາຍ ຫງວຽນຄັກຕວ່ານ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ເຫວ້.
172. ສະຫາຍ ເລືອງຫງວຽນມິງຈ໋ຽດ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ດັກລັກ.
173. ສະຫາຍ ຫງວຽນດິ່ງຈຸງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ເຫວ້.
174. ສະຫາຍ ຈິ້ງຊວນເຈື່ອງ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຖາຍງວຽນ.
175. ສະຫາຍ ຟ້າມແອງຕ໋ວນ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຢາລາຍ.
176. ສະຫາຍ ເຈິ່ນຮຸຍຕ໋ວນ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ນິງບິ່ງ.
177. ສະຫາຍ ເວືອງກວັກຕ໋ວນ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຖາຍງວຽນ.
178. ສະຫາຍ ເລກວາງຕຸ່ງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ເກິ່ນເທີ.
179. ສະຫາຍ ຫວູຮົ່ງວັນ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV ແຂວງ ດົ່ງນາຍ.
180. ສະຫາຍ ນາງ ໂຮ່ທິຮ່ວາງອ໋ຽນ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກແຂວງ ຫວິງລອງ.
ລາຍຊື່ກຳມະການສຳຮອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XIV
1. ສະຫາຍ ຫງວຽນຫາຍແອງ, ພັນເອກ, ຮອງຜູ້ບັນຊາການ ກອງພົນ 12, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
2. ສະຫາຍ ຫງວຽນຕ໋ວນແອງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ລາຍເຈົາ.
3. ສະຫາຍ ຫງວຽນແມ້ງເກື່ອງ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກນະຄອນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
4. ສະຫາຍ ບຸ່ຍກວັກຢຸ໊ງ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ, ຮອງປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.
5. ສະຫາຍ ຫງວຽນຮຸຍຢຸ໊ງ, ກຳມະການສະເພາະກິດ ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນ ດີຈີຕອນ.
6. ສະຫາຍ ຫງວຽນມິງຢຸ໊ງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຫວິງລອງ.
7. ສະຫາຍ ບຸ່ຍເຖຢຸຍ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງປະທານສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ.
8. ສະຫາຍ ເຈິ່ນຢຸຍດົງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຝູທໍ.
9. ສະຫາຍ ຫວູແມ້ງຮ່າ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການຜູ້ປະຈຳການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
10. ສະຫາຍ ເລຫາຍຮ່ວາ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກາວບັ໋ງ.
11. ສະຫາຍ ອູຮ໋ວນ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ XV ທັງເປັນ ປະທານຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດແຂວງ ກວາງຫງາຍ.
12. ສະຫາຍ ໂດ໊ຫືວຮຸຍ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ດັກລັກ.
13. ສະຫາຍ ຫງວຽນຮົ່ງຟອງ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກແຂວງ ແທງຮ໋ວາ.
14. ສະຫາຍ ບຸ່ຍຮ່ວາງເຟືອງ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
15. ສະຫາຍ ເຈິ່ນກວນ, ຜູ້ນຳອຳນວຍການ ຄັງເງິນແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນ.
16. ສະຫາຍ ເຈິ່ນດັງກີ່ວນ, ພົນຕີ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ນາຍຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ປະຈຳການພິເສດ.
17. ສະຫາຍ ຫງວຽນມິງຈ໋ຽດ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກອົງການ, ເລຂາຜູ້ປະຈຳການສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ປະທານສູນກາງສະມາຄົມນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ.
18. ສະຫາຍ ໂຮ່ຊວນເຈື່ອງ, ຮອງເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກແຂວງ ແຄ໋ງຮ່ວາ.
19. ສະຫາຍ ບຸ່ຍແອັງຕ໋ວນ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກສະຫາຍ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການ.
20. ສະຫາຍ ມົວອາວ່າງ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ.