ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV: ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດນຳພາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ສະຫຼາດສ່ອງໄສຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ

ທ່ານ Sergey Lavrov, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດນຳພາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ສະຫຼາດສ່ອງໄສຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານ Sergey Lavrov, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ (ພາບ: TTXVN)  

 ວັນທີ 20 ມັງກອນ, ໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວການທູດປີ 2025 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມຄາດຫວັງສຳລັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ Sergey Lavrov, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດນຳພາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ສະຫຼາດສ່ອງໄສຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໝາກຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງບັນດາແຜນການພັດທະນາຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

        ໃນວັນດຽວກັນ, ເວັບໄຊຂອງພັກກອມມູນິດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ (kprf.ru) ແລະ ໜັງສືພິມເອເລັກໂຕນິກ Rossiyskaya Gazeta (rg.ru) ຂອງ ລັດເຊຍ ກໍ່ໄດ້ລົງບັນດາບົດຂຽນກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ, ຕີລາຄາສູງຄວາມຕັດສິນໃຈຫັນປ່ຽນຕົນເອງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຖືປະຊາຊົນເປັນພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາໃນສະໄໝຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ລັດ​ຖະ​ບານ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ກຳ​ສ້າງ​ສາ​ພັດ​ທະ​ນາຈົນ​ສຸດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຕົນ

ວັນທີ 21 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືເອກະສານສະບັບຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປຶກສາຫາລື.
