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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຳສະນາລະດັບຊາດ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ

ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າອົງອາດ, ພາລະກິດສະງ່າງາມ, ກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງສ້າງພື້ນຖານທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ.
(ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22 ທັນວາ 1944 – 22 ທັນວາ 2024), 35 ປີແຫ່ງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22 ທັນວາ 1989 – 22 ທັນວາ 2024).

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າອົງອາດ, ພາລະກິດສະງ່າງາມ, ກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງສ້າງພື້ນຖານທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ”. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຢືນຢັນແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ປະດິດຄິດສ້າງຂອງພັກ ກ່ຽວກັບການສ້າງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ສ້າງພື້ນຖານທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

ແລະກໍ່ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເປັນປະທານພິທີລາຍງານຜົນງານ, ຖະຫວາຍທູບທຽນຕໍ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ; ເອົາໃຈໃສ່ການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ.
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