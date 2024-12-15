ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຳສະນາລະດັບຊາດ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22 ທັນວາ 1944 – 22 ທັນວາ 2024), 35 ປີແຫ່ງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22 ທັນວາ 1989 – 22 ທັນວາ 2024).
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າອົງອາດ, ພາລະກິດສະງ່າງາມ, ກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງສ້າງພື້ນຖານທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ”. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຢືນຢັນແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ປະດິດຄິດສ້າງຂອງພັກ ກ່ຽວກັບການສ້າງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ສ້າງພື້ນຖານທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
ແລະກໍ່ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເປັນປະທານພິທີລາຍງານຜົນງານ, ຖະຫວາຍທູບທຽນຕໍ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ.