Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເປັນເອກະພາບຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນໃນການປະກາດໃຊ້ມະຕິສະບັບໃໝ່, ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂບຸກທະລຸໃຫ້ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ພັດທະນາ.
ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືທີ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການທົດລອງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອພັດທະນານະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.

        ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເປັນເອກະພາບຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນໃນການປະກາດໃຊ້ມະຕິສະບັບໃໝ່, ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂບຸກທະລຸໃຫ້ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ພັດທະນາກາຍເປັນຂົ້ວເຕີບໂຕໃໝ່, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນ logictic ຂອງທົ່ວປະເທດ, ກໍຄືບັນດານະໂຍບາຍກະໂດດຂັ້ນໃນຂົງເຂດການເງິນ - ງົບປະມານ, ການລົງທຶນ, ທີ່ດິນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ… ທີ່ນຳໃຊ້ສຳລັບນະຄອນ. ໂດຍຮັບເອົາ, ອະພິປາຍບັນດາບັນຫາທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຍົກອອກມາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນທັງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ບັນດານະໂຍບາຍສຳລັບເຂດການຄ້າເສລີ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການຄົ້ນຄວ້າ, ຕີລາຄາ, ໄຈ້ແຍກບັນດານະໂຍບາຍທີ່ພວມນຳໃຊ້ຢູ່ເຂດການຄ້າເສລີພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເຂດການຄ້າເສລີທີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນໂລກ ແລະ ມີການດັດປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງຢູ່ນະຄອນ, ສະນັ້ນແມ່ນມີລະດັບເປີດສູງ. ໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍ ຈະຕີລາຄາ, ພິຈາລະນາສະເໜີເປີດກວ້າງ ແລະ ເປັນປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫັນບັນດາຂໍ້ກຳນົດເຂດການຄ້າເສລີເປັນກົດໝາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ”.

        ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນໂຄງການຕິດຕາມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລິດ​ວາ ບ​າດກ້າວ​ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລິດ​ວາ ບ​າດກ້າວ​ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສາກົນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລິດວາ Gitanas Nauseda ແລະ ພັນລະນາຢ່າງສົມກຽດເນື່ອງໃນໂອກາດ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top