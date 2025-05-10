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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີສົ່ງເສີມການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນແບບຍືນຍົງ ຕາມຮູບແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນ
ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີສົ່ງເສີມການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນແບບຍືນຍົງ ຕາມຮູບແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ລະດົມບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ ແລະ ເປັນເຈົ້າເຕັກໂນໂລຊີໃນຂະແໜງອຸດສາຫກຳເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ; ຍົກສູງກຳລັງແກ່ງແຍ້ງຂອງວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກຳດີຈີຕອນ. ທ່ານນາງ ເຈິ່ນທິແທັງເຮືອງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ລອງອານ, ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ:

“ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ຫັນມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະສາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດເປັນລະບຽບບອບການຢ່າງທັນການ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີອາດຈະມອບໃຫ້ລັດຖະບານຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ກຳກົດ ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍໃຫ້ບຸລິມະສິດໂດດເດັ່ນກວ່າ. ບັນດາກົນໄກໃຫ້ບຸລິມະສິດ, ສົ່ງເສີມ ຈະແມ່ນປະຖົມປັດໃຈຊ່ວຍໃຫ້ອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນກາຍເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດປາຍແຫຼມ ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ”.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບບາງຄຳເຫັນທີ່ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຈຳໜ່າຍພິເສດ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບການນຳຫຼາຍປະເທດຢູ່ ລັດເຊຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບການນຳຫຼາຍປະເທດຢູ່ ລັດເຊຍ

ໃນໂອກາດວັນໄຊຊະນະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບການນຳ ຈີນ, ກຸຍບາ, ຢູເບກິດສະຖານ.
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