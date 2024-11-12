ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15: ເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ, ຕອບຄຳຊັກຖາມ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕີລາຄາຢ່າງພາວະວິໄສ, ພິຈາລະນາບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງລະອຽດ; ໄຈ້ແຍກ, ຕີລາຄາຖືກຕ້ອງການລະດັບດ້ານດີ, ສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ສະເໜີບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂ, ໜ້າທີ່ຕິດພັນກັບຕົວຈິງ, ຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ້, ປະສິດທິຜົນ.
ຕອບຄຳຊັກຖາມທຳອິດ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຮົ່ງ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ຕອບຄຳຊັກຖາມກ່ຽວກັນນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍການກູ້ຢືມທຶນ ແລະ ຍົກເວັ້ກ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ໄພທຳມະຊາດ.
“ທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາອົງການສິນເຊື່ອປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຕົວຢ່າງຄື: ສ້າງໂຄງປະກອບກຳນົດຈຸດເວລາຊຳລະໜີ້ ແລະ ຮັກສາກຸ່ມໜີ້ໄວ້ຄືເກົ່າ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາອົງການສິນເຊື່ອພິຈາລະນາ, ຍົກເວັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າດອກເບຍໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກພາຍຸ Yagi”.
ສຳລັບການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເພື່ອຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ໃນສະພາບເສດຖະກິດໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຮົ່ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຈັດອັດຕາດອກເບຍສະກຸນເງິນ USD ລົງເປັນ 0%, ຈຳກັດໄດ້ການລົງທຶນທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຫັນພື້ນຖານເສດຖະກິດເປັນ USD. ນີ້ແມ່ນມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ. ທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ບໍລິຫານລາຄາຄຳ, ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕາມທິດສອດຄ່ອງກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດ.”