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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV: ການຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງບັນລຸປະສິດທິຜົນ

ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເມື່ອສະເໜີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ປີ 2022, ທ່ານ ດ່ວາງຮົ່ງຟອງ, ປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປີ 2022...
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ໂຕເລີມ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍປີ 2022 (ພາບ:quochoi.vn)  

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຟັງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ໂຕເລີມ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍປີ 2022; ທ່ານຫົວໜ້າໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ເລມິງຈິ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານປີ 2022 ຂອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ; ທ່ານປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ລາຍງານວຽກງານປີ 2022 ຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລແທັງລອງ, ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານດຳເນີນຄະດີປີ 2022; ທ່ານປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ ດ່ວານຮົ່ງຟອງ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປີ 2022; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງບັນດາບົດລາຍງານກວດກາຂອງບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ.

ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເມື່ອສະເໜີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ປີ 2022, ທ່ານ ດ່ວານຮົ່ງຟອງ, ປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປີ 2022, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ມີທ່າຫລຸດລົງ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະ ລະບອບ.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ລະເມີດກົດໝາຍ; ວຽກງານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປີ 2022.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ແລະ ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ແລະ ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ, Samdech Techo Hun Sen, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, 41 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບການນຳໃນພາກພື້ນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ, ການພົວພັນທາງການທູດ, ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ຜ່ານນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສຽງເວົ້າຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ທີ່ມີຕໍ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ
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