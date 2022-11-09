ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV: ການຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງບັນລຸປະສິດທິຜົນ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຟັງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ໂຕເລີມ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍປີ 2022; ທ່ານຫົວໜ້າໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ເລມິງຈິ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານປີ 2022 ຂອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ; ທ່ານປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ລາຍງານວຽກງານປີ 2022 ຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລແທັງລອງ, ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານດຳເນີນຄະດີປີ 2022; ທ່ານປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ ດ່ວານຮົ່ງຟອງ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປີ 2022; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງບັນດາບົດລາຍງານກວດກາຂອງບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ.
ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເມື່ອສະເໜີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ປີ 2022, ທ່ານ ດ່ວານຮົ່ງຟອງ, ປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປີ 2022, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ມີທ່າຫລຸດລົງ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະ ລະບອບ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ລະເມີດກົດໝາຍ; ວຽກງານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປີ 2022.