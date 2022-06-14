Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ

ບັນດາຄຳເຫັນປະກອບໄດ້ເຮັດແຈ້ງນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ; ບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຜູ້ດຳເນີນອາຊີບກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ.

ບັນດາຄຳເຫັນປະກອບໄດ້ເຮັດແຈ້ງນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ; ບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຜູ້ດຳເນີນອາຊີບກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ.

    

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫວູດຶກດາມ

ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ). ບັນດາຄຳເຫັນປະກອບໄດ້ເຮັດແຈ້ງນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ; ບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຜູ້ດຳເນີນອາຊີບກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ.

        ກ່າວຄຳເຫັນອະພິປາຍທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫວູດຶກດາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລັດຖະບານໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ກໍຄືບັນດາປະເທດ ເພື່ອຈັດແບ່ງວິສາສະເພາະ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດແຈ້ງຮູບແບບການແພດຂັ້ນຮາກຖານ, ຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບທ່ານໝໍຄອບຄົວຕາມທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ. ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເລື່ອງຫັນບັນດາໂຮງໝໍພາກລັດເປັນສັງຄົມ, ຮ່ວມສຳພັນ, ເຊື່ອມຕໍ່, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາຫານີ້ຕ້ອງມີບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂບຸກທະລຸ.

        ໃນວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2023, ດັດປັບໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2022. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຈະໄດ້ຍື່ນສະເໜີທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ເດືອນ ຕຸລາ 2022), ຮັບຮອງເອົາທີ່ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 6 (ເດືອນ ຕຸລາ 2023).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປຊະຊາດໄດ້ໄຂຂຶ້ນ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 47 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ກວ່າ 100 ປະເທດສັງເກດການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top