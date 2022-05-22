ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພຶດສະພາ
ໄລຍະຜ່ານມາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ສະພາຊົນເຜົ່າ, ບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງກອນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮີບເຮັ່ງກະກຽມໃຫ້ແກ່ບັນດາເນື້ອໃນເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
ກ່ອນເວລາໄຂກອງປະຊຸມ, ການນຳພັກ, ລັດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າສຸສານ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ວາລະໄຂກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນໃນເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າຢູ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ. ສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ສະຖານີໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂທລະພາບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ອອກອາກາດ, ຖ່າຍທອດສົດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດຕິດຕາມ.