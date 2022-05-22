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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພຶດສະພາ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຈະໄຂຈຶ້ນຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພຶດສະພາ.
  ພາບປະກອບ: TTXVN  

 ໄລຍະຜ່ານມາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ສະພາຊົນເຜົ່າ, ບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງກອນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮີບເຮັ່ງກະກຽມໃຫ້ແກ່ບັນດາເນື້ອໃນເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ກ່ອນເວລາໄຂກອງປະຊຸມ, ການນຳພັກ, ລັດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າສຸສານ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ວາລະໄຂກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນໃນເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າຢູ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ. ສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ສະຖານີໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂທລະພາບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ອອກອາກາດ, ຖ່າຍທອດສົດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດຕິດຕາມ.


(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີອັດ SEA Games 31 ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ພຶດສະພາ

ພິທີອັດ SEA Games 31 ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ພຶດສະພາ

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພິທີອັດໄດ້ອອກແບບຄືລາຍການ Gala ດົນຕີ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈ ແລະ ຄຳອຳລາທີ່ອົບອຸ່ນຈາກປະເທດເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ ຂອງ SEA Games 31 ໄປຍັງເພື່ອນມິດໃນພາກພື້ນ.
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