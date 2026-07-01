ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ 1 ປີ 6 ເດືອນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ 1 ປີ 6 ເດືອນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງ. ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳເປັນປະທານກອງປະຊຸມ.
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການແກ່ງແຍ້ງເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວໂລກຢ່າງຮຸນແຮງນັ້ນ, ເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການແກ້ໄຂສະພາບຖືກຫຼ້າຫຼັງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີລັກສະນະເປັນຕາຍຕໍ່ຄວາມເປັນເຈົ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດອີກດ້ວຍ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ແກ່ນສານຂອງວິທະຍາສາດແມ່ນສ້າງພູມປັນຍາໃໝ່. ແກ່ນສານຂອງເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນຫັນພູມປັນຍາໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມື. ແກ່ນສານຂອງນະວັດຕະກຳແມ່ນຫັນເຄື່ອງມືກາຍເປັນຄຸນຄ່າໃໝ່ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ຕ້ອງວາງເປົ້າໝາຍວ່າ ພາຍຫຼັງ 1 ປີ, 3 ປີ, 5 ປີ, 10 ປີ ອີກ ພວກເຮົາຈະເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃດ, ມີຜະລິດຕະພັນໃດ, ສົ່ງອອກໄດ້ຫຍັງ, ປະກອບສ່ວນເທົ່າໃດ % ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ, ໃຫ້ແກ່ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັບຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກຳລັງເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງຊາດ”.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ວິສາຫະກິດຕ້ອງໄດ້ກຳນົດວ່າແມ່ນໃຈກາງຂອງລະບົບຊີວະພາບນະວັດຕະກຳ, ແມ່ນແຫ່ງນຳໃຊ້ ແລະ ຫັນບັນດາໝາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ເປັນການຄ້າ.