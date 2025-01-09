ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື, ຊີ້ແຈ້ງບັນດາບັນຫາຍັງຖືກຈຳກັດ, ບໍ່ເຖິງທອງ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ສາຍເຫດ ແລະ ບົດຮຽນ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ວາງອອກບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອປະຕິບັດທິດທາງ, ໜ້າທີ່ເຊິ່ງສູນກາງມີຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາມະຕິໃຫ້ສຳເລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2025, ສຸມໃສ່ບັນດາບັນຫາຈຸດສຸມ, ບຸກທະລຸ.