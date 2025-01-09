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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື, ຊີ້ແຈ້ງບັນດາບັນຫາຍັງຖືກຈຳກັດ, ບໍ່ເຖິງທອງ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ສາຍເຫດ ແລະ ບົດຮຽນ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ວາງອອກບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື, ຊີ້ແຈ້ງບັນດາບັນຫາຍັງຖືກຈຳກັດ, ບໍ່ເຖິງທອງ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ສາຍເຫດ ແລະ ບົດຮຽນ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ວາງອອກບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອປະຕິບັດທິດທາງ, ໜ້າທີ່ເຊິ່ງສູນກາງມີຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາມະຕິໃຫ້ສຳເລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2025, ສຸມໃສ່ບັນດາບັນຫາຈຸດສຸມ, ບຸກທະລຸ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ 2025

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ 2025

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມັງກອນ 2025, ຢູ່ ລາວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.
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