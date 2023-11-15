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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະພາກາແດງ ແລະ ຊິກວົງເດືອນແດງສາກົນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊິກຟິກ ຄັ້ງທີ 11 ຕອບສະໜອງມາດຖານສີຂຽວ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ຈຸດໃໝ່ຂອງກອງປະຊຸມເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ 4 ປີຕໍ່, ຫວຽດນາມ ເປັນປະເທດເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມ, ຈະ “ຫັນເປັນສີຂຽວ” ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມ.
ການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງ AP11

ກອງປະຊຸມສະພາກາແດງ ແລະ ຊິກວົງເດືອນແດງ ສາກົນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຄັ້ງທີ 11 (AP11) ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 23 ພະຈິກ. ຈຸດໃໝ່ຂອງກອງປະຊຸມເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ 4 ປີຕໍ່, ຫວຽດນາມ ເປັນປະເທດເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມ, ຈະ “ຫັນເປັນສີຂຽວ” ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມ, ຈາກເນື້ອໃນຕະຫຼອດຮອດຮູບແບບການຈັດຕັ້ງ, ໄດ້ສະແດງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນຫາປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.      

ທ່ານນາງ ບຸ່ຍທິຮ່ວາ, ປະທານສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:   

“ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສື່ສານທັງໝົດໄດ້ຫລຸດຜ່ານການນຳໃຊ້ປ້າຍຄຳຂວັນ, ໂດຍຈະປ່ຽນແທນດ້ວຍການນຳໃຊ້ໜ້າຈໍ LED ເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນ, ສານຂອງກອງປະຊຸມ. ບັນດາເຄື່ອງຂອງປະດັບປະດາທີ່ກອງປະຊຸມກໍ່ເຮັດຈາກວັດຖະດິບທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈຳກັດການນຳໃຊ້ເລື່ອງປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ສົມທົບກັບ VinFast ເພື່ອນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃນການຮັບ - ສົ່ງຜູ້ແທນ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ

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ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາ ເອກະສານ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມແລ້ວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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