ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດຄັ້ງທີ 10
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ (AMMDM) ຄັ້ງທີ 10 ...
ພາບປະກອບ
ວັນທີ 20 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ (AMMDM) ຄັ້ງທີ 10 ແລະ ກອງປະຊຸມບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ຮັບມືສຸກເສີນ (AADMER) ຄັ້ງທີ 11 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ. ກອງປະຊຸມຮັບຮູ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2022 ໃນທຸກໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລາຍການປະຕິບັດງານ AADMER ໄລຍະ 2021 – 2025; ຊົມເຊີຍເລື່ອງສ້າງຕັ້ງໂປຼແກຼມຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ ອາຊຽນ (ADRP) ໃນປີນີ້, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 12 ອົງການຂະແໜງການ ອາຊຽນ ໃນ 3 ເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມ; ຮັບຮູ້ແຜນການຂອງ ADRP ຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 1 ດ້ວຍການສົນທະນານະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ (SPDDM) ກໍ່ຄືສະເຫຼີມສະຫຼອງ 20 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ACDM ໃນປີໜ້າຢູ່ສິງກະໂປ.
ກອງປະຊຸມ AMMDM ຄັ້ງທີ 11 ແລະ ກອງປະຊຸມ AADMER ຄັ້ງທີ 12 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2023 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ຫວຽດນາມ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV