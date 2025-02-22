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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ

ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ພາຍຫຼັງລັດຖະບານໄດ້ບູລະນະກົງຈັກໃຫ້ສົມບູນແບບ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນມາມ ຊຸດທີ 15
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນການປະຕິບັດຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງສູນກາງ, ບັນດາມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສົດ 63 ທ້ອງຖິ່ນ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ພາຍຫຼັງລັດຖະບານໄດ້ບູລະນະກົງຈັກໃຫ້ສົມບູນແບບ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນມາມ ຊຸດທີ 15 (ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 12 – 19 ກຸມພາ), ເພື່ອກວດກາຄືນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຮັບປະກັນບັນລຸເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ 8% ໃນປີ 2025, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ “ຕ້ອງຮັກສາລະດັບເຕີບໂຕສູງ, ຍືນຍົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະນັບແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2045”. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕປີ 2025, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຂົງເຂດຕ້ອງບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕກວ່າ 8%, ວິສາຫະກິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເສດຖະກິດລວມໝູ່, ເສດຖະກິດເອກະຊົນ… ລ້ວນແຕ່ບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕກວ່າ 8%. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃສ່ໃຈວ່າ ການເຕີບໂຕສູງ ແຕ່ຕ້ອງຍືນຍົງ, ຍັງຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນຄວາມກ້າວໜ້າ, ຄວາມຍຸຕິທຳ, ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ການາດາ - ຫວຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ

ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ການາດາ - ຫວຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ 2 ຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ຮັກສາບັນດາກົນໄກໂອ້ລົມສົນທະນາ 2 ຝ່າຍທີ່ພວມມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງເປັນປະຈຳ.
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