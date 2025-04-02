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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວໂລກປີ 2025: ສື່ມວນຊົນໃນຍຸກປັນຍາປະດິດ

ວັນທີ 31 ມີນາ, ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວໂລກປີ 2025 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ມີນາ ຢູ່ ສູນການຂ່າວ ສ. ເກົາຫລີ ນະຄອນຫລວງ ເຊີອູນ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ນັກຂ່າວ 62 ຄົນມາຈາກ 52 ປະເທດ.
ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວໂລກ (ພາບ: TTXVN)

ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມປີນີ້ ແມ່ນ ສື່ມວນຊົນໃນຍຸກປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ, ບັນດານັກຂ່າວໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ AI ໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ ພ້ອມທັງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາຈັນຍາບັນວິຊາຊີບ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ AI ບໍ່ປ່ຽນແທນການວິເຄາະ, ຕີລາຄາຂອງມະນຸດ. ບັນດາບົດປະກອບຄຳເຫັນຫລັກໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມແມ່ນເຕື້ອງເຖິງບົດບາດຂອງ AI ໃນສື່ມວນຊົນ.

ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວໂລກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກປີ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2013 ດ້ວຍຫລາຍຫົວຂໍ້ແຕກຕ່າງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຂອງບັນດາປະເທດ ແລະ ທົ່ວໂລກ ຄື: ສັນຕິພາບໂລກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຫດການນີ້ໄດ້ກາຍເປັນເວທີປາໄສສຳຄັນ ຊື່ງໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກຂ່າວມາຈາກທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນໂລກ ແລະ ກໍ່ແມ່ນກາລະໂອກາດເພ່ືອໃຫ້ບັນດານັກຂ່າວແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Philippe ແລະ ພະມະເຫສີ Mathilde ໄດ້ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 31 ມີນາ ຫາວັນທີ 04 ເມສາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ເມສາ, ຢູ່ທໍານຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບກະສັດ Philippe ແລະ ພະມະຫາເຫສີ Mathilde.
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