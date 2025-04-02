ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວໂລກປີ 2025: ສື່ມວນຊົນໃນຍຸກປັນຍາປະດິດ
ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມປີນີ້ ແມ່ນ ສື່ມວນຊົນໃນຍຸກປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ, ບັນດານັກຂ່າວໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ AI ໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ ພ້ອມທັງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາຈັນຍາບັນວິຊາຊີບ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ AI ບໍ່ປ່ຽນແທນການວິເຄາະ, ຕີລາຄາຂອງມະນຸດ. ບັນດາບົດປະກອບຄຳເຫັນຫລັກໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມແມ່ນເຕື້ອງເຖິງບົດບາດຂອງ AI ໃນສື່ມວນຊົນ.
ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວໂລກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກປີ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2013 ດ້ວຍຫລາຍຫົວຂໍ້ແຕກຕ່າງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຂອງບັນດາປະເທດ ແລະ ທົ່ວໂລກ ຄື: ສັນຕິພາບໂລກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຫດການນີ້ໄດ້ກາຍເປັນເວທີປາໄສສຳຄັນ ຊື່ງໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກຂ່າວມາຈາກທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນໂລກ ແລະ ກໍ່ແມ່ນກາລະໂອກາດເພ່ືອໃຫ້ບັນດານັກຂ່າວແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ.