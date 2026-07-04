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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມທາງໄກລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບທ້ອງຖິ່ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ໄຈ້ແຍກບັນດາໝວດບັນຫາຫຼັກແຫຼ່ງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສະເໜີບັນດາມາດຕະການດ້ານນະໂຍບາຍສັງລວມ, ຮອບດ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຮຽກຮ້ອງພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 04 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມປະ​ຈຳ​ເດືອນ ມິ​ຖຸ​ນາ 2026 ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທາງ​ໄກ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ມີ​ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ,

  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. (ພາບ: VNA)  

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ; ທ່ານ​ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ; ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ; ທ່ານ ເຈິ່ນ​ເກີມ​ຕູ, ຜ​ູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ທາງໄກ​ກັບ 34 ແຂວງ, ນະ​ຄອນ. ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ແຂວງ, ນະ​ຄອນ​ໄດ​້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຢຶດ​ໝັ້ນ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າໝາຍການ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົວ​ເລກ ແລະ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສູ້​ຊົນ​ເຮັດສຳເລັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລະ​ອຽດ ເພື່​ອ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ລວມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ເປົ້າ​ໝາຍການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ທົ່​ວ​ປະ​ເທດ.

ທີ່​ພິ​ທີ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ໄດ້ສະ​ເໜີໃຫ້ໄຈ້​ແຍກ​ບັນ​ດາ​ໝວດ​ບັນ​ຫາ​ຫຼັກ​ແຫຼ່ງຢ່າງ​ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສະ​ເໜີ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສັງລວມ, ຮອບ​ດ້ານ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ ຍືນ​ຍົງ.

“ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ບັນ​ດາ​ໝາກ​ຜົນ​ທີ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​​ແມ່ນ​ຖືກ​ກັບຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ, ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ພວກເຮົາ​ພວມ​ມີ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຢ່າງ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ໝວດ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີແລ້ວ​ຫຼືຍັງ? ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໃນ 6 ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ​ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົວ​ເລກ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ; ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ວິ​ທ​ະ​ຍາ​ສາດເຕັນໂນໂລຊີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ”.

ບົດລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ ແລະ ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ 2026, ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ລະ​ດັບ​ເຕີບ​ໂຕ GDP ໄຕ​ມາດ​ທີ 2 ຄາດ​ວ່າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້​ນ 8,39% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ; ໄລ່​ລວມ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ​ບັນ​ລຸ 8,18%, ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2011 ມາ​ຮ​ອດ​ປະ​ຈຸ​ບັນ. ຍອດ​ເງິນ​ລົງ​ທຶ​ນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຈົດ​ທະບຽນ​ບັນ​ລຸກວ່າ 34 ຕື້ USD. ຍອດ​ວົງ​ເງິ​ນ​ສົ່ງ​ອອກ - ນຳ​ເຂົ້າ​ ຄາດ​ວ່າ​ບັນ​ລຸ 549 ຕື້ USD; ວົງ​ເງິນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ບັນ​ລຸ 283 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 10%

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 10%

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ສັງເຂບ 6 ໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນເຊິ່ງລັດຖະບານບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຊີ້ນຳການແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 10%.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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