ຂ່າວສານ

ກອງທັບ ກຳປູເຈຍ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ, ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ

ການປະກອບສ່ວນຂອງກອງທັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງປີນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງ 2 ປະເທດ.
(ທ່ານພົນຈັດຕະວາ So Kun)

ໃນຊຸມມື້ຜ່ານມາ, ກອງທັບແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ລວມມີພະນັກງານ, ນັກຮົບກວ່າ 120 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມ, ການກະກຽມໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວສວນສະໜາມ, ສະແດງກ້ອນກຳລັງໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ສຳເລັດຜົນ (19 ສິງຫາ 1945 – 19 ສິງຫາ 2025) ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ (02 ກັນຍາ 1945 – 02 ກັນຍາ 2025), ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ 02 ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ.

        ການປະກອບສ່ວນຂອງກອງທັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງປີນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງ 2 ປະເທດ. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ So Kun, ຮອງຫົວໜ້າກົມພົວພັນສາກົນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ລັດຖະບານແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ມີຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການສຳຄັນດັ່ງກ່າວ. ເລື່ອງ ກຳປູເຈຍ ຈັດສົ່ງກຳລັງປະກອບອາວຸດເຂົ້າຮ່ວມການເດີນສວນສະໜາມຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງປີທີ 80 ແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອບກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍ້ອນ 2 ປະເທດພວກເຮົາເຄີຍມີປະຫວັດສາດພ້ອມກັບຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູໂຕດຽວກັນ. ສະນັ້ນ, ລາຍການຄັ້ງນີ້ແມ່ນລາຍການພິເສດຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 2 ປະເທດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນອັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນອັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຕາມຂ່າວສານຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ. ລາວ, ຕອບສະໜອງຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ສິງຫາ 2025. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ສິງຫາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ.
