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ຂ່າວສານ

ກອງທັບເຮືອຫວຽດນາມ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ພົວພັນ ດ້ານປ້ອງກັນຊາດກັບຕ່າງປະເທດ ຢູ່ສິງກະໂປ ແລະ ຟີລິບປິນ

ວັນທີ 1 ພຶດສະພານີ້, ກຳປັ່ນໝາຍເລກ 015-ເຈີນຮຶງດ້າວ (ກອງພັນນ້ອຍ 162), ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານໂດຍທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນວັນເງິນ, ຮອງເສນາທິການກອງທັບເຮືອເຂດ 4 ໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າກຳປັ່ນ Changi ປະເທດ ສິງກະໂປ ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການພົວພັນ ດ້ານປ້ອງກັນຊາດກັບຕ່າງປະເທດ.
ກຳປັ່ນໝາຍເລກ 015-ເຈີນຮຶງດ້າວ ຂອງກອງທັບເຮືອຫວຽດນາມເຂົ້າທຽບທ່າກຳປັ່ນ Changi ປະເທດ ສິງກະໂປ

ຢູ່ ສິງກະໂປ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 – 5 ພຶດສະພາ, ຄະນະຜູ້ແທນກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຊ້ອມຮົບ ອາຊຽນ - ອິນເດຍ; ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທໍາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດທຳມະຊາດ; ແລກປ່ຽນວິຊາຊີບ; ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ການເດີນທະເລສາກົນ (IMDEX 2023). ນອກນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມຮົບຮ່ວມອາຊຽນ - ອິນເດຍ ຢູ່ທະເລ, ກ່ອນຈະດຳເນີນພິທີທັກທາຍສະບາຍດີກັນຢູ່ທະເລ. ກຳປັ່ນ 015 ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈະສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ພົວພັນ ດ້ານປ້ອງກັນຊາດກັບຕ່າງປະເທດຢູ່ຟີລິບປິນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນ - ການສຶກສາ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນ - ການສຶກສາ

ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ຢູ່ Victoria ຈັດຕັ້ງພິທີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ຢູ່ Melbourne.
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