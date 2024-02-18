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ຂ່າວສານ

ກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມທາງທະເລ Milan ຢູ່ ອິນເດຍ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງສຳພັນທະມິດກອງທັບເຮືອເພື່ອອະນາຄົດທາງທະເລທີ່ປອດໄພ”, ການຝຶກຊ້ອມໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາກຳລັງກອງທັບເຮືອທີ່ມາຈາກ 50 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ.
(ພາບປະກອບ: qdnd.vn)

ອິນເດຍ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດການຝຶກຊ້ອມທາງທະເລທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ມີຊື່ວ່າ Milan, ແຕ່ວັນທີ 19 – 27 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ Visakhapatnam, ທາງທິດຕາເວັນອອກ Andhra Pradesh. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງສຳພັນທະມິດກອງທັບເຮືອເພື່ອອະນາຄົດທາງທະເລທີ່ປອດໄພ”, ການຝຶກຊ້ອມໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາກຳລັງກອງທັບເຮືອທີ່ມາຈາກ 50 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ.

ການຝຶກຊ້ອມ Milan 2024 ລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຄື: ກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງທະເລ, ງານວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຊີທາງທະເລ, ຝຶກຊ້ອມການປ້ອງກັນອາກາດ, ຕ້ານກຳປັ່ນດຳນ້ຳ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໜ້ານ້ຳ… ນອກຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລ້ວ, ການຝຶກຊ້ອມດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດປະສານສົມທົບ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຕົວຈິງເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ໃນອະນາຄົດ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດສະໜອງຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລົດຖີບ ການເດີນທາງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ

ເປີດສະໜອງຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລົດຖີບ “ການເດີນທາງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ”

ລາຍການເລີ່ມຈາກດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ທຽນເປົາ (ຈີນ) ໄປດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ແທງຖຸຍ (ຫວຽດນາມ) ໄປເຖິງນະຄອນ ຮ່າຢາງ.
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