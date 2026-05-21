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ຂ່າວສານ

ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມ ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນອະນາຄົດຂອງ ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 2 ປີຂອງກອງທັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄລຍະ 2026 – 2028, ກໍຄືຖະແຫຼງການຮ່ວມ “ພ້ອມກັນຮັບປະກັນໃຫ້ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ”.
  ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ເຊັນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ACDFM-23 (ພາບ: qdnd.vn )  

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ສູງ​ສຸດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 23 (ACDFM-23) ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ພ້ອມ​ກັນ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ” ໄດ້ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 21 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ທາງ​ໄກ. ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ໂດຍ​ທ່ານພົນ​ເອກ ຫງວຽນ​ເຕິນ​ເກືອງ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ, ຜູ້​ຫົວ​ໜ້າ​ເສ​ນາ​ທິ​ການໃຫຍ່ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ນຳ​ໜ້າ, ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຈາກ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ.

ດ້ວຍ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ ອາ​ຊຽນ ແລະ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ, ທ່ານ​ພົນ​ເອກ ຫງວຽນ​ເຕິນ​ເກືອງ ຢຶນ​ຢັນ​ວ່າ ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ກໍ່​ສ້າງ ເພື່ອ​ໃຫ້ ອາ​ຊຽນ ສາ​ມັກ​ຄີ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ​ປັບ​ຕົວ ແລະ ​ກຽມພ້ອມ​ໃຫ້​ອະ​ນາ​ຄົດ. ເມື່ອ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ, ທ່ານ​ພົນ​ເອກ ຫງວຽນ​ເຕິນ​ເກືອງ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຍາມ​ໃດ ຫວຽດ​ນາມ ກໍ່​ຢຶດ​ໝັ້ນ​ຫຼັກ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ຄ​ັດ​ແຍ້ງ​ກັນ, ຄວາມບໍ່​ລົງ​ລອຍ​ກັນ​ໂດຍ​ສັນ​ຕິ​ວິ​ທີ, ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ເຄົາ​ລົບ​ເອ​ກະ​ລາດ, ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ອັນ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ, ເຄົາ​ລົບ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ແຜນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ 2 ປີ​ຂອງກອງ​ທັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ໄລ​ຍະ 2026 – 2028, ກໍຄືຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ “ພ້ອມ​ກັນ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ”. ສິ້ນ​ສຸດກອງ​ປະ​ຊຸມ, ຟີ​ລິບ​ປິນ ໄດ້​ມອບໜ້າ​ທີ່​ປະ​ທານ ACDFM-24 ໃຫ້​ແກ່ ສິງ​ກະ​ໂປ​.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳວັດສະດຸຕາມທິດສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ

ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳວັດສະດຸຕາມທິດສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໄດ້ມອບໃຫ້ຄະນະພັກລັດຖະບານ ຊີ້ນຳ, ນຳພາການຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດພັດທະນາອຸດສາຫະກຳວັດສະດຸ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045, ປະກາດໃຊ້ໃນເວລາໄວທີ່ສຸດ.
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