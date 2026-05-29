ຂ່າວສານ
ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 4 ຢືນຢັນກຳລັງຄວາມສາມາດຮັກສາສັນຕິພາບ ສະຫະປະຊາຊາດ
ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 4 ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່ານການກວດກາຢ່າງຮອບດ້ານຂອງ ບັນຊາການຄະນະ (Force Commander Evaluation) ດ້ວຍລະດັບການຈັດປະເພດກຳລັງຄວາມສາມາດສູງທີ່ສຸດ: ດີເລີດພິເສດ; ເປັນການຢັ້ງຢືນຄຸນນະທາດ ແລະ ລະດັບວິຊາສະເພາະທີ່ດີເກີນຄາດຂອງບັນດາທະຫານໝວກເບເລ ຫວຽດນາມ.
ໂດຍຈັດຂຶ້ນ 6 ເດືອນເທື່ອໜຶ່ງ, ຄະນະ UNISFA ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການກວດກາຄືນຢ່າງຮອບດ້ານ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈາກກອງເຄື່ອງປະກອບ, ເສນາຮັກ, ຂົນສົ່ງ, ພະລາທິການ ແລະ ການສື່ສານ… ສະໄໝຕີລາຄາຄັ້ງນີ້ໄດ້ສວມບົດບາດຄືດັ່ງສິ່ງທົດສອບຕົວຈິງ, ສອດສ່ອງທຸກແງ່ມູມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳລັງ ພາຍຫຼັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ໃນໄລຍະໜຶ່ງ.
ນອກຈາກເລື່ອງເປັນມືອາຊີບໄດ້ສະແດງຢ່າງຈະແຈ້ງຜ່ານ “ບົດເສັງທິດສະດີ” ກ່ຽວກັບກຳລັງເຄື່ອນໄຫວລະບົບ, ໃນເນື້ອໃນການຕີລາຄາກ່ຽວກັບການສູ້ຮົບ, ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 4 ຍັງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງແຮງ ເມື່ອເປັນກົມກອງໜຶ່ງດຽວຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA (ຄະນະຄວາມໝັ້ນຄົງຊົ່ວຄາວຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ Abyei) ສ້າງໄດ້ລະບົບຮົ້ວປ້ອງກັນ 5 ຊັ້ນທີ່ໝັ້ນແກ່ນ. ກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 4 ຍັງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຈາກບັນດາກິດຈະກຳພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕອບສະໜອງບັນດາຄາດໝາຍເຕັກນິກຂອງຄະນະ. ຜ່ານບັນດາເນື້ອໃນຕີລາຄາຮອບດ້ານຢູ່ພື້ນທີ່ຕົວຈິງ, ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 4 ໄດ້ບັນລຸລະດັບການຈັດປະເພດກຳລັງຄວາມສາມາດສູງສຸດ: ແມ່ນກົມກອງດີເລີດພິເສດ, ໄດ້ລື່ນກາຍຄວາມຄາດຫວັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບັນລຸຜົນງານພົ້ນເດັ່ນໃນທຸກໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.