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ຂ່າວສານ

ກອງກຳລັງທີ 2 ຂອງ ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 4 ເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້

ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຮວ່າງກິມຟຸ້ງ, ຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ຫວັງວ່າ ພົນທະຫານເສນາຮັກ ຈະສືບທອດ, ເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນ, ຜົນງານ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່; ພ້ອມທັງປະຕິບັດບົດບາດເປັນ “ທູດ” ແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ກອບທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນເວທີສາກົນ.
  ກອງກຳລັງທີ 2 ເຊິ່ງລວມມີພະນັກງານ, ແພດໝໍ, ພາລະກອນ 30 ຄົນ ຂອງໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 4 ເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ (ພາບ: qdnd.vn)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມບິນທະຫານຂອງ ກອງພົນ 371 (ເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບອາກາດ), ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ) ໄດ້ຈັດພິທີນຳສົ່ງກອງກຳລັງທີ 2 ເຊິ່ງລວມມີພະນັກງານ, ແພດໝໍ, ພາລະກອນ 30 ຄົນ ຂອງໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 4 ເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຮວ່າງກິມຟຸ້ງ, ຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ຫວັງວ່າ ພົນທະຫານເສນາຮັກ ຈະສືບທອດ, ເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນ, ຜົນງານ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່; ພ້ອມທັງປະຕິບັດບົດບາດເປັນ “ທູດ” ແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ກອບທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນເວທີສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WEF 2022: ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຄົມສາກົນ

WEF 2022: ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຄົມສາກົນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ພວມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2022 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (ກອງປະຊຸມ WEF 2022) ແຕ່ວັນທີ 22 ຫາວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ຢູ່ Davos, ປະເທດສະວິດ. ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF Davos ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍທີ່ເປັນຈຸດສຸມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022, ອັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ WEF ກໍຄື ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ.
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