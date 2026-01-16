ຂ່າວສານ
ກອງກຳລັງທະຫານໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ “ບັ້ນຮົບກວາງຈຸງ” ຢູ່ແຂວງດັກລັກ
ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ 2025, ຫຼັງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງປະຫວັດສາດ, ບັນດາກົມກອງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ, ທະຫານ ເຂດ 5 ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງດັກລັກ ໄດ້ລະດົມພະນັກງານ ແລະ ນັກຮົບ ກວ່າ 5,000 ເທື່ອຄົນ, ພ້ອມກັບຍານພາຫະນະ ປະເພດຕ່າງໆ144 ຄັນ, ເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນສ້ອມແປງເຮືອນ ແລະ ຟື້ນຟູລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ເສຍຫາຍທົ່ວແຂວງ. ໃນນັ້ນ, ຢູ່ຕາແສງຮວ່າຖິ້ງ, ເຫຼົ່າຮົບ ດັກກົງໄດ້ລະດົມພະນັກງານ ແລະ ນັກຮົບກວ່າ 200 ຄົນຈາກກອງພົນນ້ອຍດັກກົງທາງບົກ198 ແລະ ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຂອງກອງພົນນ້ອຍດັກກົງທາງບົກ 113 ກໍ່ສ້າງເຮືອນ 18 ຫຼັງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ປະຊາຊົນຕາແສງຮວ່າຖິ້ງໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ:
ພາຍໃນ 25 ວັນກໍ່ໄດ້ມີເຮືອນຫຼັງໃໝ່. ດີໃຈຫຼາຍຈົນເວົ້າບໍ່ອອກ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆ. ເຫື່ອແຮງຂອງທະຫານແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍ; ເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າຈົນຮອດຄ່ຳ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນຝົນຕົກຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ບໍ່ວ່າຈະຝົນຕົກຫຼືແດດອອກ, ທະຫານກໍຍັງເຮັດວຽກ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ພັກແມ່ນແຕ່ມື້ດຽວ."
ບັນດາເຮືອນຫຼັງໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນທີ່ພັກອາໄສທີ່ແໜ້ນແກ່ນ ຫຼັງຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນສິ່ງພິສູດທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ນໍ້າໃຈອັນສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງ ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຜົນສຳເລັດຂອງ "ບັ້ນຮົບກວາງຈຸງ" ໄດ້ຢືນຢັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງພັກ, ລັດ, ແລະ ກອງທັບຫວຽດນາມ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ດ້ວຍສານອັນລຸລ່ວງທີ່ວ່າ: ບໍ່ໃຫ້ໃຜຖືກປະ ໄວ້ທາງຫຼັງ, ໂດຍສະເພາະໃນຍາມທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍນີ້.