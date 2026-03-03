ຂ່າວສານ
ກວາງນິງ ກຽມພ້ອມຈັດການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ
ໃນຊຸມວັນນີ້, ຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ, ບັນຍາກາດກະກຽມໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ແຜ່ກະຈາຍຈາກເຂດຕົວເມືອງລົງສູ່ເຂດພູດອຍ, ຊາຍແດນ, ທະເລໝູ່ເກາະ. ຢູ່ບັນດາຫໍວັດທະນະທຳບ້ານ, ຄຸ້ມຖະໜົນ ຫຼື ສຳນັກງານຕາແສງ, ເຂດພິເສດ, ຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ປ່ອນບັດໄດ້ປະດັບປະດາທຸງຊາດ, ປ້າຍຄຳຂວັນ ຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ແລະ ຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼື້ອມ. ລຸງ ຮວ່າງວັນລຽນ, ອາຍຸ 70ປີ, ເລຂາພັກ, ຫົວໜ້າຄຸ້ມຖະໜົນເຂດ 5, ເຂດພິເສດ ເວິນດົນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຢູ່ຄຸ້ມຖະໜົນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກະກຽມຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ພິເສດແມ່ນສຳຫຼວດກວດຄືນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈັດການພົບປະລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ, ບໍ່ໃຫ້ພາດ, ບໍ່ໃຫ້ຂາດຜູ້ໃດ ແລະ ຈະພະຍາຍາມປະຕິບັດວຽກງານເລືອກຕັ້ງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຂັ້ນເທິງ.”
ແຂວງ ກວາງນິງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 363 ຄະນະເລືືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຕາແສງ, 15 ຄະນະເລືອກຕັ້ງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ 3 ຄະນະເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ; ສ້າງຕັ້ງ 1.243 ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ, ເທົ່າກັບ 1.243 ເຂດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ.