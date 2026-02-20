Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກວາງ​ງາຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ IUU, ​ປະ​ຈຳ​ການຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ​ບຸນ​ເຕັດ

ຄະນະຄຸ້ມຄອງທ່າເຮືອຫາປາ ແລະ ກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຮັກສາການປະຈຳການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຮັບເຮືອເຂົ້າອອກຈາກທ່າ, ຄວບຄຸມປະລິມານສິນໃນນ້ຳ ແລະ ອຸປະກອນຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຫາປາ (VMS), ເດັດດ່ຽວຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU).
ກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນລົງກວດກາເຮືອຫາປາ (ພາບ: VOV)

ໃນຊຸມວັນບຸນເຕັດ, ຢູ່ບັນດາທ່າເຮືອຫາປາຢູ່ແຂວງ ກວາງງາຍ, ບັນຍາກາດເຮັດວຽກຍັງຄົງດຳເນີນໄປຢ່າງຮີບເຮັ່ງ. ຄະນະຄຸ້ມຄອງທ່າເຮືອຫາປາ ແລະ ກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຮັກສາການປະຈຳການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຮັບເຮືອເຂົ້າອອກຈາກທ່າ, ຄວບຄຸມປະລິມານສິນໃນນ້ຳ ແລະ ອຸປະກອນຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຫາປາ (VMS), ເດັດດ່ຽວຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU).

        ວຽກງານຄວບຄຸມໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດນັບແຕ່ເມື່ອເຮືອອອກຈາກທ່າ. ທ່ານ ຫງວຽນດຶກບິ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ກວາງງາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ຄະນະຄຸ້ມຄອງທ່າເຮືອຫາປາປະຈຳການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ປະຕິບັດການຮັບເຮືອເຂົ້າທຽບທ່າ ກໍຄື ອອກຈາກທ່າ, ຈົດບັນທຶກສະພາບເຮືອອອກ - ເຂົ້າທ່າ ແລະ ຄວບຄຸມປະລິມານສິນໃນນ້ຳຂ້າມທ່າ ກໍຄືກວດກາບັນດາອຸປະກອນຕ່າງໆຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກໍຊີ້ນຳກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະການຄວບຄຸມຢູ່ສະຖານີ ແລະ ເຂດຕ່າງໆເປັນປະຈຳ, ແກ້ໄຂບັນດາກໍລະນີລະເມີດຢ່າງເຂັ້ມງວດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ໂຕ​ເລິມ ໂອ​້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ​ສະ​ພາ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ໂຕ​ເລິມ ໂອ​້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ​ສະ​ພາ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ໃນໄລຍະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄຂສະພາສັນຕິພາບເຂດ ກາຊາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ (ອາເມລິກາ) ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ປະທານສະພາສັນຕິພາບ, ປະທານສະພາສັນຕິພາບເຂດ ກາຊາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Steve Daines ສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກສາທາລະນະ - ລັດ Montanam), ສະມາຊິກກຳມາທິການການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ Bill Hagerty ສະມາຊິກສະພາສູງ (ພັກສາທາລະນະ - ລັດ Tennessee).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top