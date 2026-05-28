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ຂ່າວສານ

ກວາງງ້າຍ ຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU

100% ຍານພະຫະນະໃນບໍລິເວນລ້ວນແຕ່ມີຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ບັນດາເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກຳປັ່ນຫາປາ ແລະ ຍານພາຫະນະກ່ອນທີ່ຈະອອກຈາກທ່າເຮືອ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງໄດ້ການກວດກາ
  (ກຳປັ່ນຫາປາຂອງ​ຊາວ​ປະ​ມົງແຂວງ​ ກ​ວາງ​ງ້າຍ)  

ແຂວງ ກວາງ​ງ້າຍ ໄດ້​ຮັດ​ແໜ້ນ​ວຽກ​ງານ​ຕ້ານການຫາ​ປາ​​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ, ບໍ່​ລາຍ​ງານ ແລະ ບໍ່​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ (IUU) ແລະ ເດັດ​ດຽວ​ແກ້​ໄຂ​ກຳ​ປັ່ນ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ຍູ້​ແຮງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ, ​ນັບ​ແຕ່​ການກວດ​ກາ​ເຕັກ​ນິກ​ກຳ​ປັ່ນ​ຫາ​ປາ, ຕິດ​ຕາມ​ການ​ເຄື່​ອນ​ໄຫວ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຢູ່​ທະ​ເລ, ​ຕະ​ຫຼອດ​ຮອດ​ການ​ຄົ້ນຫາ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຍົກ​ສ​ູງ​ປ​ະ​ສິ​ດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ຄຸ​້​ມ​ຄ​ອງ ແລະ ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ຂຸ​ດ​ຄົ້ນ IUU.

ທ່ານ​ພັນ​ຈັດ​ຕະ​ວາ ເລ​ແທັ່ງ​ດ້າວ, ພາ​ລະ​ກອນ​ປ້ອມກວດ​ກາ​ຊາຍ​ແດນ ອານ​ຫາຍ, ປ້ອມ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ລີ​ເຊີນ, ແຂວງ ກວາງ​ງ້າຍ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“100% ຍານ​ພະ​ຫະ​ນະ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​​ລ້ວນ​ແຕ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ. ບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ກຳ​ປັ່ນ​ຫາ​ປາ ແລະ ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​​ຈາກທ່າ​ເຮືອ ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ລ້ວນ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ການກວດ​ກາ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ. ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ທີ່​ກຳ​ປັ່ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່​ທະ​ເລ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໄກ​ຝັ່ງ, ທະ​ຫານ​ຊາຍ​ແດນ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ກາ​ບັນ​ດາ​ເຄື່ອງ​ຕິດ​ຕ​າມ​ການ​ເດີນ​ທາງ ແລະ ຮັກ​ສາ​ການກວດ​ກາ 24/24 ຊົ່ວ​ໂມງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

FAO ກ່າວ​ເຕືອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຖິງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສະ​ບຽງ​ອ​າ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ

FAO ກ່າວ​ເຕືອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຖິງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສະ​ບຽງ​ອ​າ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ

ວັນ​ທີ 26 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ສະ​ໂມ​ສອນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ ແລະ ​ການກະ​ເສດ ແຫ່ງ ສ​ປ​ຊ (FAO) ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຣົມ ຂອງ ອີ​ຕາ​ລີ, ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ເຫດ​ການ​ພິ​ເສດ​ໜຶ່ງ ໂດຍ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແອັດ​ສະ​ປາຍ, ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ໂພ​ຊະ​ນະ​ການ​ພາຍ​ໃຕ້​ກຳ​ລັງ​ກົດ​ດັນ: ຜົນ​ຕາມ​ມາ​ຈາກ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ”.
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