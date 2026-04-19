ເຄື່ອງໝາຍ ຫວຽດ
Viettel Global - ເສັ້ນທາງ 20 ປີບືນຕົວອອກສູ່ໂລກ
ສອງທົດສະວັດຜ່ານມາ, ເສັ້ນທາງຄອອກສູ່ທົ່ວໂລກຂອງ Viettel ຕິດພັນກັບບັນດາຕະຫຼາດທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ. ທ່ານ ຮວ່າງແອັງຊວັນ, ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Viettel ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຍຸດທະສາດຂອງ Viettel ໃນຄາວນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງນອນໃນກຸ່ມ 10 ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າວ່າ ບໍ່ດຳເນີນການລົງທຶນອອກຕ່າງປະເທດນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍນັ້ນກໍຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ຖ້າ Viettel ພຽງແຕ່ຢູ່ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງດຽວ, ກໍຈະບໍ່ສາມາດນອນໃນກຸ່ມ 10 ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກໄດ້”.
ຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ຕະຫຼາດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທຳອິດຂອງ Viettel, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ Metfone ແມ່ນບໍລິສັດອິນເຕີເນັດທີ 8 ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ,ໂດຍມີການແກ່ງແຍ້ງຢ່າງຂ້ຽວຂາດ. Viettel ໄດ້ກໍ່ສ້າງຕາໜ່າງເຄືອຂ່າຍໄປເຖິງເຂດຊຸມຊົນເກືອບໝົດຢ່າງວ່ອງໄວ, ປະກອບສ່ວນສະໜອງການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດໄປເຖິງທັງເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດຊາຍແດນອີກດ້ວຍ. ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, Metfone ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບໍລິສັດອິນເຕີເນັດໃຫຍ່ສຸດຢູ່ ກຳປູເຈຍ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ງົບປະມານ ແລະ ບັນດາໂຄງການສັງຄົມຢູ່ປະເທດນີ້ອີກດ້ວຍ.
ຫຼືຢູ່ ໄຮຕີ, Viettel ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນສະພາບການທີ່ພິເສດທີ່ສຸດ, ເມື່ອປະເທດ Caribe ນີ້ ຫາກໍ່ຜ່ານເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ແສນສາຫັດ ໃນປີ 2010 ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສ່ວນຫຼາຍຖືກມ້າງເພທຳລາຍ. ໃນຂະນະນັ້ນ, Viettel ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາລົງທຶນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນສ້າງຕາໜ່າງເຄືອຂ່າຍເທື່ອ, ແຕ່ພາຍຫຼັງເຫດວິນາດຕະກຳ ກໍຍັງຄົງຕັດສິນໃຈຮັກສາຄຳໝັ້ນໝາຍ, ຈັດສົ່ງນັກວິສະວະກອນໄປຍັງ ໄຮຕີ ແລະ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມເກືອບຄືວ່າດ້ວຍຕົວເລກສູນ. ແຕ່ດຽວນີ້, ໄຮຕີ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາຍກາບໃຍແກ້ວໃຫຍ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ Caribe. ທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ອະດີດປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Viettel ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“Viettel ອອກສູ່ໂລກໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ Viettel ຫາກຖືເອົາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງປະເທດນັ້ນ. ເມື່ອບັນດາວິສາຫະກິດລົງທຶນອອກຕ່າງປະເທດລ້ວນແຕ່ຖືເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໄປພ້ອມ ແຕ່ Viettel ບໍ່ໄດ້ເຮັດຄືແນວນັ້ນ… ຕົວຢ່າງ ຄືການລົງທຶນຢູ່ ກຳປູເຈຍ, Viettel ໄດ້ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ”.
ໂດຍຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການໃນຕະຫຼອດເກືອບ 20 ປີແຫ່ງການເປີດທາງອອກສູ່ໂລກ, ມີພະນັກງານ Viettel ກວ່າ 10.000 ເທື່ອຄົນ ບໍ່ຫວາດຫວັ່ນຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ອົດທົນຕັ້ງໃຈກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ຕົນໄດ້ລົງທຶນ. ປັດຈຸບັນນີ້, Viettel ໄດ້ມີໜ້າ ຢູ່ 16 ປະເທດ, ລວມມີບັນດາປະເທດທີ່ໄປລົງທຶນ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການຕາງໜ້າ. ທ່ານ ພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ:
“ບໍລິສັດໃຫຍ່ລົງທຶນຫຸ້ນສ່ວນສາກົນ Viettel ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນດີເດັ່ນເປັນພິເສດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດດ້ວຍບັນດາຂີດໝາຍທີ່ພົ້ນເດັ່ນ. ສ້າງສຳເລັດ 10 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໂທລະຄົມມະນາຄົມແຖວໜ້າຢູ່ຫຼາຍປະເທດ. ນຳໜ້າພາທາງ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ບືນຕົວອອກສູ່ໂລກ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ Viettel, ຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍ, ການຊີ້ນຳນຳພາອັນຖືກຕ້ອງຂອງພັກ, ຂອງລັດ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະສານສົມທົບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກັບເສດຖະກິດ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄຸນທາດຂອງວິສາຫະກິດກອງທັບໃນໄລຍະໃໝ່ຢ່າງຈະແຈ້ງ”.
ປັດຈຸບັນ, Viettel ຖືອັດຕາສ່ວນກວມໃຫຍ່ສຸດຢູ່ 7 ໃນ 10 ຕະຫຼາດທີ່ພວມດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ລວມມີ 4 ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຄື: ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ, Timor Leste; 4 ປະເທດ ອາຟະລິກາ: ໂມຊຳບິກ, ກາເມີຣູນ, ຕັງຊານີ, Burundi; 2 ປະເທດ ອາເມລິກາ: ໄຮຕີ, ເປຣູ). ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບເຄັດລັບເພື່ອປະສົບຜົນສຳເລັດ, ທ່ານ ຫງວຽນແທັ່ງເຍືອງ, ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Viettel ກຳປູເຈຍ (ໄລຍະ 2015 – 2019), ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຄູ່ແຂ່ງຍາມໃດກໍປະຕິບັດນະໂຍບາຍລາຄາຖືກ, ແຕ່ Viettel ບໍ່ເດີນຕາມວິທີນັ້ນ, ໂດຍຖືທິດສະດີຂອງ Viettel ທີ່ວ່າ ຖືລູກຄ້າເປັນບຸກຄົນພິເສດສະເພາະ. ບ່ອນໃດມີການແກ່ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນທີີ່ຂ້ຽວຂາດ, ບ່ອນນັ້ນ Viettel ຈະມີນະໂຍບາຍລາຄາຕ່າງຫາກ”.
ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດສາກົນ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງລາຍຮັບກວ່າ 3 ຕື້ USD ຕໍ່ປີ, ຮັກສາລະດັບການເຕີບໂຕລາຍຮັບປະມານ 20% ໃນຫຼາຍປີຢ່າງລຽນຕິດ. ແຕ່ລະປີ, ບັນດາຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກະແສການສົ່ງເງິນຕາກັບຄືນເມືອປະເທດ ແຕ່ 350 – 400 ລ້ານ USD ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການເຮັດວຽກກັບ Viettel ກຳປູເຈຍ ເມື່ອເດືອນ ກໍລະກົດ 2024, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຍາກທີ່ຈະມີບໍລິສັດໃດທີ່ລົງທຶນອອກສູ່ຕ່າງປະເທດຄື Viettel ໄດ້ນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການປ້ອງກັນຊາດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຍົກສູງພາບພົດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ, ໂດຍບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ”.
ພາຍຫຼັງ 20 ປີທີ່ມີໜ້າໃນຕະຫຼາດສາກົນ, Viettel ພວມຫັນຈາກຮູບ ຮູບແບບ “ລົງທຶນອອກສູ່ຕ່າງປະເທດ” ໄປສູ່ຍຸດທະສາດດຳເນີນທຸລະກິດທົ່ວໂລກ (Go Global 2.0), ດ້ວຍເປົ້າໝາຍນຳກຳລັງຄວາມສາມາດສັງລວມຂອງກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ເຕັກໂນໂລຢີສູງອອກສູ່ຕະຫຼາດສາກົນ. Viettel ວາງເປົ້າໝາຍສືບຕໍ່ພັດທະນາຂົງເຂດໂທລະຄົມມະນາຄົມຢ່າງແຮງ, ພ້ອມທັງພັດທະນາໄປສູ່ຂົງເຂດໃໝ່, ເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງທີ່ໃຊ້ໄດ້ທັງໃນທາງການທະຫານ ແລະ ພົນລະເຮືອນ (Dual-UseHigh-Tech Industry), ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, logistic. ດ້ວຍເປົ້າໝາຍບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕຕ່ຳສຸດ 20% ຕໍ່ປີ, Viettel ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່./.