ເພື່ອນມິດ ກັບ ຫວຽດນາມ
Stellar Ciorra ຄວາມຮັກ ທີ່ມີຕໍ່ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ
ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ, ທ່ານນາງ Stellar Ciorra
ເກີດ ແລະ ໃຫຍ່ຂຶ້ນຢູ່ປະເທດ ອັງກິດ, ວິຊາທີ່ທ່ານນາງ Stellar Ciorra ມັກແມ່ນສິລະປະ. ປີ 1995, ເພິ່ນມາ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຄົ້ນພົບຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊາວ ອາຊີ. ປະເທດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍມໍລະດົກ ແລະ ທິວທັດທີ່ສວຍງາມຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ດຶງດູດ ແລະ ເອົາຊະນະໃຈເພິ່ນ. ເພິ່ນມີຄວາມຊົງຈຳທີ່ສວຍງາມກ່ຽວກັບປະເທດ ຫວຽດນາມ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອກັບຄືນປະເທດ ອັງກິດ, ທ່ານນາງ Stellar ໄດ້ຕັດ ສິນໃຈຮຽນພາສາ ຫວຽດ. ອາຈານ ຂອງ ເພິ່ນແມ່ນພະນັກງານ ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອັງກິດ.
ການນຳໃຊ້ພາສາ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນເຂົ້າໃຈ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດີຂຶ້ນ. ປີ 2011, ເພິ່ນຕັດສິນໃຈຍ້າຍມາເຮັດວຽກ ແລະ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ເພິ່ນໄປຊອກຫາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ເປັນບ່ອນໃຫ້ເພິ່ນສາມາດພົບປະກັບເພື່ອນມິດຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ຕື່ມອີກ ແລະ ດູດດື່ມໃນປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ.
ໂດຍບັງເອີນ, ເພິ່ນໄດ້ພົບກັບອົງການ ເພື່ອນມໍລະດົກ ຫວຽດ ນາມ (FVH). ນີ້ແມ່ນບ້ານ ຫຼັງໜຶ່ງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ບັນຍາກາດທີ່ອົບອຸ່ນ ຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ ທີ່ມີຄວາມຮັກຕໍ່ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ. ຈາກອົງການດັ່ງກ່າວ, ເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມເປັນອາສາສະໝັກ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກາຍເປັນຮອງປະທານ FVH.
FVH ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເມື່ອປີ 1999 ດ້ວຍສະມາຊິກປະມານ 1.300 ຄົນມາຈາກຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວມເຮັດວຽກ ແລະ ອາໄສຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຍາມໃດ FVH ກໍມີສະມາຊິກ ປະມານ 500 ຄົນ. ໂດຍສະເລ່ຍ, ເດືອນໜຶ່ງຈະຈັດຕັ້ງ 8-10 ກິດຈະກໍາ. ບັນດາເຫດການ ຂອງ FVH ລ້ວນແຕ່ສຸມໃສ່ໃນການແນະນຳ ແລະ ຄົ້ນພົບປະຫວັດສາດ, ມໍລະດົກ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີຄວາມແປກໃໝ່ ແລະ ອາຊີບ ທີ່ສຸດແມ່ນຈັດຕັ້ງລາຍການທ່ອງທ່ຽວຍ່າງ. ຢ່າງໜ້ອຍໃນໜຶ່ງປີ FVH ຈັດຕັ້ງການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ປະມານ 17 ທົວ ເປັນພາສາ ອັງກິດ, 16 ທົວເປັນພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບາງທົວເປັນພາສາ ແອ໋ດສະປາຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, FVH ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຄື: ກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາ, ສະເໜີຕົວກັບບັນດາສາດສະດາຈານ, ນັກສິລະປິນ ວັດທະນະທໍາ ຫວຽດນາມ, ສາຍຮູບເງົາ ແລະ ແນະນໍາຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ, ບັນດາບົດນິພົນວັນນະຄະດີ ຫວຽດນາມ; ການທ່ອງທ່ຽວໝູ່ບ້ານຫັດຖະກໍາ, ການບໍລິຈາກເພື່ອການກຸສົນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ… ສຳລັບບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານນາງ Stellar ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ. ເພິ່ນຍັງເປັນຜູ້ນຳທ່ຽວບໍລິການຍ່າງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອແນະນຳສະຖານທີ່ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງແຕ່ລະຖະໜົນປະຫວັດສາດ. ດ້ວຍຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເພິ່ນຈຶ່ງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງບັນດາເຫດການໃຫ້ FVH ດ້ວຍຄວາມເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນທີ່ພວມດຳ ລົງຊີວິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ເປັນເວລາຫຼາຍປີທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ Stellar Ciorra ໄດ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງສື່ມວນຊົນ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມໂຮງແຮມສາກົນ (Elegance Hospitality Group - EHG). ວຽກງານໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເພິ່ນເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບການເຄື່ອນ ໄຫວອາສາສະໝັກ ດ້ານວັດທະນະທຳຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງອັດສະຈັນ. ຜ່ານການເຮັດວຽກຢູ່ກຸ່ມໂຮງແຮມ, ເພິ່ນມີໂອກາດແນະນຳກັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ບັນດາຄວາມຮູ້ ດ້ານວັດທະນະທໍາ, ມໍລະ ດົກຂອງ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ, ພາກເໜືອ ແລະ ແຂວງ ກວາງນາມ.
ໜຶ່ງໃນບັນດາບົດບາດຂອງເພິ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມໂຮງແຮມແມ່ນຂຽນ ບົດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ວາລະສານຢູ່ພາຍໃນ (ພິມ ແລະ ລົງທາງອອນລາຍ), ລວມທັງບົດຂ່າວປະຈໍາເດືອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ວັນພັກ, ບຸນປີໃໝ່, ບຸນໄຫວ້ພະຈັນ... ) ຫຼື ບັນດາຫົວເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບອາຫານຫວຽດນາມ, ປະຫວັດ ສາດຂອງສະຖານທີ່ ມີຊື່ສຽງບາງແຫ່ງ (ຕົວຢ່າງຄື: ຂົວ ລອງບຽນ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຕະຫຼາດດອກໄມ້ ກວາງອານ ຢູ່ ໄຕໂຮ່... ), ໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳ, ໄປທ່ຽວບັນດາມໍລະດົກພາຍໃນມື້ ແລະ ອື່ນໆ.
ທ່ານນາງ Stellar Ciorra ແບ່ງປັນວ່າ: ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງ, FVH ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະມານ 1.600 ເຫດການ. ທ່ານນາງ Stellar Ciorra ເອງ ແລະ ບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ເຊີດຊູບັນ ດາຄຸນຄ່າທີ່ FHV ໄດ້ເຮັດ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ໃນປະຊາຄົມ ແລະ ຍົກສູງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໃນບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຂອງຕົນ.
ລົມກັບທ່ານນາງ Stellar Ciorra, ບໍ່ມີໃຜຄິດວ່າ ເພິ່ນເປັນຄົນຕ່າງປະເທດຍ້ອນເຂົ້າໃຈວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງຫວຽດນາມ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ການຊອກຮູ້ບັນດາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ ແລະ ແມ່ນວິທີເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນຮັກ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.