ເພື່ອນມິດ ກັບ ຫວຽດນາມ
Harold Browning ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນຸລັກຮັກສາສັດປ່າ
ທ່ານ Harold Browning ຈາກປະເທດ ອັງກິດ ໄດ້ນໍາຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະປະສົບການກ່ຽວກັບສັດປ່າມາໃຫ້ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາຢາກຢຸດຕິການຄ້າ ຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ ພ້ອມທັງຮັກສາລະບົບນິເວດຂອງຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.
ທ່ານ Harold Browning ຖືກສົ່ງມາຫວຽດນາມ ໂດຍບໍລິສັດ Four Paws ໃນປີ 2015. ຢູ່ທີ່ນີ້, ເພິ່ນ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ກໍ່ຕັ້ງອົງການ Four Paws Viet, ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງສູນອະນຸລັກໝີ ນິງບິ່ງ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດກວ່າ 900 ມ2 ລວມທັງຄອກຢູ່ຂອງໝີ ແລະ ເດີ່ນຫຼິ້ນກາງແຈ້ງສໍາລັບໝີອອກກໍາລັງກາຍ.
ໃນໄລຍະ 3 ປີທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສູນອະນຸລັກໝີ ນິງບິ່ງ ຂອງ Four Paws Viet, ທ່ານ Harold Browning ແລະ ບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ຊ່ວຍກູ້ ແລະ ເບິ່ງແຍງໝີ 46 ໂຕ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຂຸດຄົ້ນເອົານ້ຳບີຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຮ່າງກາຍຈາກໝີ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ເພິ່ນຄ່ອຍໆ “ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ” ກັບໝີແຕ່ລະໂຕໃນຂະບວນການຟື້ນຟູສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ພວມມັນ. ເພິ່ນໄດ້ແບ່ງປັນວ່າພຽງແຕ່ເບິ່ງໝີມ້າແຕ່ລະໂຕ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຊ່ວຍຊີວິດດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູຢ່າງເຂັ້ມງວດທຸກໆມື້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີຄວາມສຸກແລະມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກ.
ທ່ານ Harold Browning ໃຊ້ເວລາ 3 ປີ (2011 -2014)ເປັນຜູ້ຈັດການດູແລ ແຮດ ແລະ ສັດເລັບກີບ ຢູ່ Longleat Safari Park, ອັງກິດ. ແຕ່ປີ 2014 - 2017,ເພິ່ນເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຈັດການສັດໃຫ້ອົງການ FOUR PAWS ໂກໂຊໂວ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ, FOUR PAWS ຫວຽດນາມ. ແຕ່ປີ 2018ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທ່ານ Harold Browning ໄດ້ເປັນຜູ້ຈັດການສະຫວັດດີການສັດ, ອົງການ Animal Asia, ສູນຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າ ຮ່າໂນ້ຍ.
ໃນປີ 2018, ທ່ານ Harold Browning ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານສະຫວັດດີການສັດຂອງ ອົງການສັດ ອາຊີ (Animals Asia). ແຕ່ລະປີ, ສູນກູ້ຊີບສັດປ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮັບເອົາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າປະມານ 1000-1700 ໂຕ, ແຕ່ເງື່ອນໄຂຂອງຄອກໃນຄາວນັ້ນຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງສູນມີພຽງແຕ່ປະມານ 1 ເຮັກຕາເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານ Harold Browning ໄດ້ສັງເຄາະ, ອອກແບບ ແລະ ສັງລວມເອກະສານຫຼາຍສະບັບໂດຍອີງໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຢູ່ສູນກາງດູແລສັດໃນຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ການແຍກຕົວ - ຂັ້ນຕອນການກັກກັນ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບອາຫານ, ການດູແລ, ການອອກແບບຄອກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພຶດຕິກໍາ ແລະ ລັກສະນະທຳມະຊາດຂອງສັດຫຼາຍຊະນິດ... ບັນດາເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກແປເປັນພາສາ ຫວຽດນາມ.
ນອກນີ້, ທ່ານ Harold Browning ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາ - ແກບ່າງ (ກວາງບິ່ງ) ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຮວ່າງລຽນ (ລ່າວກາຍ) ເພື່ອປັບປຸງສະພາບການກູ້ໄພກູ້ຊີບໃຫ້ແກ່ສັດ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ຄຳປຶກສາຊ່ວຍເຫຼືອການກູ້ໄພຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ Yok Don ( ດັກລັກ) ແລະ ກາດຕຽນ (ດົງນາຍ).
ບົດ: ບິກເວິນ - ພາບ: ແທງຢາງ ແລະ ເອກະສານ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ