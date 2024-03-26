ຄົ້ນພົບ
ໄປ ຮ່າຕຽນ ຢ້ຽມຢາມສຸສານ ມາກກື່ວ
ຕາມຕຳນານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມາກກື່ວ (1655-1735) ມີເຊື້ອສາຍ ຈີນ, ຍ້ອນຍຸກສະໄໝ ມີການປ່ຽນແປງ, ທ່ານ ໄດ້ພາຄອບຄົວ ມາຍັງ ຫວຽດນາມ ແລ້ວລົງໄປທາງພາກໃຕ້ ເພື່ອສ້າງອາຊີບ. ປີ 1680, ທ່ານມາຍັງ ຮ່າຕຽນ ແລະ ເຫັນໄດ້ໂອກາດ ໃນການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ເພາະສະນັ້ນ ຈຶ່ງຢຸດຢູ່ ທີ່ນີ້, ຄ່ອຍໆ ສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ດຶງດູດປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ ແລະ ຢູ່ໄກ ມາຕັ້ງ ຖິ່ນຖານຢູ່ທີ່ນີ້. ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າ ເຈົ້າຊີວິດ ສະໄໝລາຊະວົງ ຫງວຽນ ເວລານັ້ນ ກຳລັງຂະຫຍາຍ ອານາເຂດ ຂອງຕົນ ໄປທາງທິດໃຕ້, ສະນັ້ນທ່ານ ມາກກື່ວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ມອບ ດິນແດນແຫ່ງນີ້ ໃຫ້ລາຊະວົງ ຫງວຽນ ໃນປີ 1708. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ທ່ານ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າຄອງ ແຄວ້ນ ຮ່າຕຽນ, ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ສືບທອດ ຮຸ່ນ ຕໍ່ຮຸ່ນ. ຜ່ານ 7 ຮຸ່່ນເຊື້ອສາຍ ມາກ ກຳອຳນາດປົກຄອງ ໄດ້ພັດທະນາ ດິນແດນ ຮ່າຕຽນ ໃຫ້ກາຍເປັນ ບ່ອນພົວພັນແລກປ່ຽນ ຄ້າຂາຍ ທີ່ຄຶກຄັກໃນພາກພື້ນ.
ພາຍຫຼັງ ມາກກື່ວ ລ່ວງລັບໄປ, ຜູ້ເປັນລູກຊາຍກົກຄື ທ່ານ ມາກທຽນຕິກ ໄດ້ໃຫ້ສ້າງສຸສານ ຢູ່ຕີນພູ ບິ່ງຊານ ໃຊ້ເວລາ 4 ປີ (1735 – 1739), ເຊິ່ງເປັນບ່ອນ ປົງສົບທ່ານ ມາກກື່ວ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງໃນວົງຕະກຸນ ມາກ ໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ປັດຈຸບັນ, ບູຮານສະຖານ ສຸສານ ມາກກື່ວ ສັງກັດກຸ່ມປູສະນີ ຍະສະຖານປະຫວັດສາດ-ວັດທະນະທຳ ພູ ບິ່ງຊານ ໄດ້ ຖືກຮັບຮອງວ່າ ເປັນເຂດທິວທັດ ທີ່ມີຊື່ສຽງແຫ່ງຊາດ ນັບແຕ່ປີ 1989.
ເຂດບູຮານສະຖານ ມາກກື່ວ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື: ສ່ວນວິຫານ ສັກກາລະບູຊາ ວົງຕະກຸນ ມາກ ແລະ ສ່ວນ ຂອງ ສຸສານ. ເຂດບູຮານສະຖານແຫ່ງນີ້ ນອກຈາກມີຄຸນຄ່າ ທາງ ປະຫວັດສາດແລ້ວ, ຍັງເປັນກິດຈະການ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ດ້ານ ສິລະປະສູງອີກດ້ວຍ ຍ້ອນມີຮູບແບບການກໍ່ສ້າງ ປະດັບປະດາ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ກົມກຽວ.
ໃນນັ້ນ, ເຂດວິຫານ ວົງຕະກຸນ ມາກ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ດ້ວຍ ຮູບແບບ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ 3 ຫ້ອງ. ໃນຫ້ອງຫຼັກ ແມ່ນບູຊາ ທ່ານ ມາກກື່່ວ, ເບື້ອງຂວາບູຊາ ເຈົ້ານາຍຜູ້ ປົກຄອງ ພົນລະເຮືອນ, ເສນາດ້ານການທະຫານ, ເບື້ອງຊ້າຍ ບູຊາ ບັນດາ ພັນລະຍາ ຂອງ ວົງຕະກຸນ ມາກ. ຢູ່ວິຫານຫຼັກ ມີປ້າຍ ແຜ່ນໃຫຍ່ ກັບແຖວໜັງສື “ຄາຍເຈິ໋ນຈຸກວັກ” ຊຶ່ງມີ ຄວາມໝາຍ ຮັບຮູ້ສິນທຳ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງວົງຕະກຸນ ມາກ ໃນ ຂະບວນວິວັດແຫ່ງການ ບຸກເບີກຂະຫຍາຍດິນແດນ. ສະຖານທີ່ ແຫ່ງນີ້ຍັງໄດ້້ຮັກສາ ຄຳກອນຄູ່, ພະລາຊະໂອງການ ວ່າດ້ວຍ ປະດັບຍົດ ຂອງ ລາຊະວົງ ຫງວຽນ ໄວ້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.