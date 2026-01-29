ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ
ແຂວງ ດົ່ງທາບ ຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນປີ 2030 ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ແຂວງ ດົ່ງທາບ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ແທດຕົວຈິງ ແນໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອວິສາຫະກິດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນບຸລິມະສິດ ເພື່ອລົງທຶນພາຫະນະເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝ. ການຫັນປ່ຽນຈາກຮູບແບບການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ ໄປສູ່ການນຳໃຊ້ຈັກກົນທີ່ທັນສະໄໝ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ສັດນ້ຳ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຮັບປະກັນມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ. ນີ້ແມ່ນ “ໄມ້ງັດ” ທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງ ດົ່ງທາບ ກ້າວໄປໄກກວ່າເກົ່າໃນຕະຫຼາດສາກົນ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທາງແຂວງຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການສ້າງລະບົບນິເວດການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ (Startup) ທີ່ສ້າງສັນ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ວິສາຫະກິດຮຸ່ນໃໝ່ກ້າຫານນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ບັນດາກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ AI, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອບຳລຸງທັກສະໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ. ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ວິສາຫະກິດ ພວມສ້າງໂສມໜ້າໃໝ່ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງເຂດດິນແດນ ເດິດແຊນຮົ່ງ (ດອກບົວ), ເຊິ່ງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ກາຍເປັນກຳລັງຊຸກຍູ້ຕົ້ນຕໍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ.