ວັດທະນະທຳ
ແຂວງດ້ຽນບຽນ: ຈັດພິທີໄວ້ອາໄລ ແລະປົງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດໃນປາງສົງຄາມຢູ່ລາວ
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີ: ພົນຈັດຕະວາ ຫງວຽນຮົ່ງຖ໊າຍ, ຮອງຫົວໜ້າການເມືອງ ທະຫານເຂດ 2, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາ 515 ທະຫານເຂດ 2; ພົນຈັດຕະວາ ຫງວຽນຫງອັກເງິນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການເມືອງທະຫານເຂດ 2, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈໍາການຄະນະຊີ້ນໍາ 515 ທະຫານເຂດ 2; ສະຫາຍ ຫງວຽນມິງຝູ໋ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນແຂວງດ້ຽນບຽນ; ຜູ້ຕາງໜ້າກອງບັນຊາການທະຫານນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.
ທີ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ອັນພິລະອາດຫານ, ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອພາລະກິດສ້າງສາ ແລະປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
ແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2025 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ກອງຂຸດຄົ້ນອັດຖິ ຂອງທະຫານເຂດ 2 ຊອກຄົ້ນ, ທ້ອນໂຮມໄດ້ຈໍານວນ 10 ອັດຖິ ທີ່ບັນດາແຂວງ: ຫຼວງນໍ້າທາ, ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ.
ໃນນັ້ນ, 2 ອັດຖິ ໄດ້ຮູ້ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະມອບໃຫ້ຄະນະຊີ້ນໍາ 515 ແຂວງຝູ໋ທໍ້ ແລະນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ລວມມີ: ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຮ່າວັນເອິນ (ເກີດປີ 1938; ບ້ານເກີດ: ບ້ານ ຈີດົງ, ຕາແສງ ກວາງມິງ, ເມືອງກິມແອງ, ແຂວງວິ້ງຝຸກ - ປັດຈຸບັນແມ່ນບ້ານ ດົ່ງເວີ້, ຕາແສງກວາງມິງ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ; ເຂົ້າເປັນທະຫານ: ວັນທີ 6 ກຸມພາ 1960, ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ວັນທີ 11 ກຸມພາ 1962; ຊັ້ນ, ຕໍາແໜ່ງ, ກົມກອງ ເມື່ອເສຍສະຫຼະຊີວິດ: ສິບຕີ, ຫົວໜ້າໝູ່, ກອງຮ້ອຍ 16, ກອງພັນທີ 4, ກອງພົນ 316).
ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຮ່າວັນທໍ້ (ເກີດປີ 1931; ບ້ານເກີດ: ບ້ານ ວັນລຸງ, ຕາແສງ ຫວໍມ໊ຽວ, ເມືອງແທັງເຊີນ, ແຂວງຝູ໋ທໍ້ - ປັດຈຸບັນແມ່ນເຂດ ແຢ້ 2, ຕາແສງວັນມ໊ຽວ, ແຂວງຝູ໋ທໍ້; ເຂົ້າເປັນທະຫານ: ວັນທີ 12 ສິງຫາ 1949, ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ວັນທີ 3 ທັນວາ 1953, ຊັ້ນ, ຕໍາແໜ່ງ, ກົມກອງ ເມື່ອເສຍສະຫຼະຊີວິດ: ຮອງຫົວໜ້າໝູ່, ກອງຮ້ອຍ 22, ກອງພັນ 920, ກອງພັນໃຫຍ່ 148, ກອງພົນ 316).
8 ອັດຖິທີ່ຍັງເຫຼືອ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮູ້ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະບ້ານເກີດເມືອງນອນ ເຊິ່ງ ໄດ້ປົງທີ່ສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຕົງຄາວ, ແຂວງດ້ຽນບຽນ.
ກ່າວຄໍາເຫັນທີ່ພິທີ, ສະຫາຍ ຫງວຽນມິງຝູ໋, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ ປະຊາຊົນແຂວງດ້ຽນບຽນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດາລູກຜູ້ປະເສີດ ທີ່ໄດ້ອຸທິດໄວໜຸ່ມຂອງຕົນ, ຍອມເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ ແລະເນັ້ນໜັກວ່າ ກັບຄືນເມືອບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ພວກອ້າຍ ໄດ້ນອນສະຫງົບສຸກຢູ່ຄຽງຂ້າງສະຫາຍ, ເພື່ອນຮ່ວມກົມກອງ ແລະໃນຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່.
ອົງຄະນະພັກ, ອໍານາດການປົກຄອງ, ທະຫານ ແລະປະຊາຊົນແຂວງດ້ຽນບຽນ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ເປົ້າໝາຍ, ອຸດົມການຂອງພັກ, ສືບທອດພາລະກິດປະຕິວັດອັນສະຫງ່າລາສີຂອງບັນດາວິລະຊົນນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.