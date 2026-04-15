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ເສດຖະກິດ

“ເສດ​ຖະ​ກິດກາງຄືນ”-ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈິ​ມິນ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈິ​ມີນ ມີ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ດ້ານ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ຕົວ​ເມືອງ ພ້ອມ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ບັນ​ເທິງ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ ປ​ຊ​ຊ ແລະ ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ດັ່ງ​ນັ້ນ, ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈິ​ມີນ ມີ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ “ເສດ​ຖະ​ກິດ​ກາງຄືນ”. ການ​ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ປະ​ສານ​ງານ, ວາງ​ແຜນ​ຜັງ, ຄຸ້ມ​ຄອງກໍ່​ຄື​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ, ທາງ​ນະ​ຄອນ​ພວມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາມ​ນຳ “ເສດ​ຖະ​ກິດກາງຄືນ” ກາຍ​ເປັນທ່າ​ໄດ້​ປຽບ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ ຍືນ​ຍົງ.

 
ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ "ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ກາງ​ຄືນ" (ພາບ: ຕີ​ຮິວງ)

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈິ​ມີນ ມີຫຼາຍ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະ​ດວກ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຍາມກາງຄືນ​ຄື: ສີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ມີຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ, ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ລົງ​ຕົວ​ຈິງ​ຂ​ອງ​ແຂກ​ທ່ອງທ່ຽວທີ່ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​.

ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ, ປະລິນຍາເອກ ດິງຕຽນມິນ (ພາບ: ຕີ​ຮິວງ)

ຕາມ​ການ​ສຳຫຼວດ​​ພື້ນ​ທີ່ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ພະ​ແນກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈິ​ມີນ, ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ກາງຄືນ ​ສ່ວນຫຼາຍ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ຄື: ຖະ​ໜົນ​ຍ່າງ ຫງວຽນ​ເຫ້ວ, ຖະ​ໜົນ ບຸ່ຍ​ວ້ຽນ, ຕະຫຼາດ​ກາງຄືນ ເບັນ​ແທັງ, ທ່າ​ເຮືອ ແບັກ​ດັງ ແລະ ບັນ​ດາ​ຮ້ານ​ກິນ​ດື່ມ​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ. ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ລວມ​ມີ: ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ຕາມ​ທ້ອງ​ຖະ​ໜົນ, ເຂດ​ຮ້ານ​ກິນ​ດື່ມ, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນ​ເທິງ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເທິງ​ເຮືອ ແລະ ບັນ​ດາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ລະຫຼີ້ນ​ຍາມ​ຄ່ຳຄືນ.

ທ່ານ ຮອງ​ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ, ປະ​ລິນ​ຍາ​ເອກ ດິງ​ຕຽນ​ມິນ, ຄູ​ສອນ​ຂັ້ນ​ສູງ ໂຮງ​ຮຽນ​​ທຸ​ລະ​ກິດ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເສດ​ຖະ​ສາດ ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈິ​ມີນ (UEH), ຖື​ວ່າ: ​​

ຕົວ​ຈິງ​ແລ້ວ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ກາງຄືນຂອງນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈິ​ມິນ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບຸນ, ຫຼາຍ​ຮູບຫຼາຍ​ແບບ ແຕ່​ຍັງຊ້ຳຊາກຄືເກົ່າ, ໂຮມກັນແບບມະຍິກມະຍ່ອຍ ແລະ ຂາດ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສະ​ເພາະ, ລວງ​ເລິກ, ລະ​ບົບ​ຊີ​ວະ​ພາບ ແລະ ກຳ​ລັງ​ດູດ​ດື່ມ. ນອກ​ຈາກນັ້ນ​ແມ່ນ​ຍັງ​ຂາດ​ພື້ນ​ທີ່ ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ທີ່ເປັນລະບົບ.

(ພາບ: ຕີ​ຮິວງ)

ທ່ານ​ນາງ ຮວິ່ງ​ຟານ​ເຟືອງ​ຮວ່າງ, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫ່​ຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ Vietravel, ຖື​ວ່າ: ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈິ​ມິນ ຕ້ອງວາງ​ແຜນ​ຜັງ ແລະ ຈັດ​ແບ່ງ​ປະ​ເພດ​ຮູບ​ແບບ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຄື: ຖະ​ໜົນ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ, ຖະ​ໜົນ​ສິ​ລະ​ປະ, ເຂດ​ bar – pub, ຕະຫຼາດກາງ​ຄືນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ເຂດ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ກາງ​ແຈ້ງ, ພ້ອມ​ທັງ​ຈັດ​ຄິວລົດ​ເຕັກ​ຊີ, ຄິວ​ລົດ​ເມ​ຕອນ​ຄ່ຳ ແລະ ບັນ​ດາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຍ່າງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ. ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ, ທາງ​ນະ​ຄອ​ນ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ບັນ​ດາ “ກຸ່​ມ​ພື້ນ​ທີ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ກາງຄືນ” ຄື: ເຂດ​ໂຮງ​ລະ​ຄອນ​ນະ​ຄອນ, ຕະຫຼາດ ​ເບັນ​ແທັງ-ຮ່າມ​ງີ, ຖະ​ໜົນ ຫງວຽນ​ເຫ້ວ ຫຼື​ເຂດ​ຄອງ​ເໝືອງ ເຕົາຮູ້. ແຕ່​ລະ​ກຸ່​ມ​ເຂດ​ຄວນ​ມີ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ສະ​ເພາະ​ຄື: ອາ​ຫານ​ພື້ນ​ເມືອງ, ແຟ​ຊັນ​ພາຍ​ໃນ, ສະ​ແດງ​ດົນ​ຕີຕາມ​ຖະ​ໜົນ ຫຼື​ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ.

ໃນຂະ​ນະ​ນັ້ນ, ທ່ານ ຫ​ວໍຫວຽດ​ຮວ່າ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ກຸ່ມ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ Saigontourist, ຖື​ວ່າ:

ປະ​ຈຸບັນ, ນະ​ຄອນ​ໄດ້​ເປີດ​ກວ້າງ​ອອກ​ສູ່ ບິນ​ເຢືອງ ແລະ ບ່າ​ເຣັ້ຍ-ຫວຸ້ງ​ເຕົ່າ, ດັ່ງ​ນັ້ນ ການ​ສົມ​ທົ​ບ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ໃຫ້​ມີ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໜຶ່ງ, ແນະ​​ນຳຕົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງທີ່ສຳ​​ຄັນ​ເຖິງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ຍ້ອນ​ບັນ​ຫາ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ, ໃນ​ເບື້ອງຕົ້ນ ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ພຽງ​ແຕ່​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຕາມ​ແຕ່​ລະ​ເຂດເທົ່າ​ນັ້ນ.

ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ທີ່​ພົ້ນເ​ດັ່ນຂອງນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈິ​ມີນ ແມ່ນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ພູມ​ສາດ ແລະ ລະ​ບົບ​ແມ່​ນ້ຳລຳເຊ, ສາ​ມາດ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ການ​ກິນ​ດື່ມ ແລະ ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ເພື່ອ​ສ້າງ​ໃຫ້​ມີ​ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ກາງຄືນທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ. ທ່ານ ຫງວຽນ​ກວັກ​ກີ່ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ Vietravel, ສະ​ເໜີ​ວ່າ ທາງ​ນະ​ຄອນ​ຕ້ອງ​ກຳ​ນົດ​ແຈ້ງ​ບັນ​ດາເຂດ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ລະ​ອຽດ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດກາງຄືນ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ:

ພວ​ກ​ເຮົາຕ້ອງ​ກຳ​ນົດ​ໄດ້​ຄຸນ​ຄ່າ​ແກ່ນ​ສານ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ກາງຄືນ​ແມ່ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດຫຼາຍ​ຂົ້ວ. ບໍ່ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ເມືອງ 1 ຫຼື​ເມືອງ 5 ເທົ່າ​ນັ້ນ, ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນຫຼາກຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ນ້ອຍ ແລະ ລັກ​ສະ​ນະຫຼາຍ​ຂົ້ວ​ໃນການ​ສັງ​ລວມ​ໃຫຍ່​ຄື: ຕະຫຼາດ​ ເລີ໋ນ, Chinatown, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ​ກາງຄືນ​ຢູ່ ຖາວ​ດ່ຽນ… ຈາກ​ການ​ເປີດ​ກວ້າງນັ້ນ, ຕ້ອງ​ຊຸກ​ຍູ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ, ຍອມ​ຮັບ​ການ​ທົດ​ລອງ, ນັບ​ທັງ​ກໍລະນີບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພື່ອ​ສ້າງ​ເປັນຄຸນ​ຄ່າ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລວມ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ.

4. ປະຊາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອອກມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ລໍຖ້າເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ບຸນປີມະໂຮງ 2024 ຢູ່ຖະໜົນຄົນຍ່າງ ຫງວຽນເຫ້ວ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ). ພາບ: ແທັງຫວູ
ຖະໜົນ ບຸ່ຍວຽນ, ເຂດ 1, ຈຸດທ່ອງທ່ຽວຍາມກາງຄືນທີ່ມີຊື່ສຽງ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ພາບ: ເຊີນນາມ
ບໍລິເວນຕາມແລວທາງຍາວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຢູ່ຖະໜົນສາຍກິນດື່ມ ຟານຊິກລອງ (ເຂດ ຝູຍ້ວນ). ພາບ: ທູເຮຶອງ/TTXVN

ໃນ​ສະ​ພາບ​ການແກ່ງ​ແຍ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈຸດ​ປາຍທາງ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ແຮງຂຶ້ນນັ້ນ, ເລື່ອງ​ຂຸດ​ຄົ້​ນ “ບໍ່​ຄຳ” ເສດ​ຖະ​ກິດ​ກາງຄືນ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຈະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເພີ່ມ​ແຫຼ່ງ​ລາຍຮັບ​, ແກ່​ຍາວ​ເວ​ລາ​ພັກ​ເຊົ່າ​ຂອງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ໄດ້​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ອີກ​ດ້ວຍ, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສ້າງ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈິ​ມິນ ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ແຂວງ ແທັງ​ຮ​ວ໊າ ປີ 2026

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ແຂວງ ແທັງ​ຮ​ວ໊າ ປີ 2026

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ມີນາ, ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ປີ 2026 ຢູ່ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງ, ສະໜັບສະໜູນບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ, ຜົນສຳເລັດຂອງວິສາຫະກິດ ແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງປະເທດຊາດ, ຖືຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຂອງວິສາຫະກິດ ກໍແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຕົນເພື່ອພ້ອມກັນແກ້ໄຂ.
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