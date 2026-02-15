ວັດທະນະທຳ
ເປີດງານບຸນຕົວໜັງສືລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026 ຢູ່ວັນມ໊ຽວ-ກວກຕື້ຢາມ
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພື້ນຖານການສຶກສາຂອງຊາດ”, ງານບຸນຕົວໜັງສືລະດູບານໃໝ່ປີ 2026 ຕິດພັນກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 950 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກວກຕື້ຢາມ, ໂຮງຮຽນແຫ່ງທໍາອິດຂອງຫວຽດນາມ. ງານບຸນຕົວໜັງສືເປັນຂີດໝາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະເນື້ອໃນເຄື່ອນໄຫວ, ດ້ວຍການດັດແປງ, ປັບແປງຕົບແຕ່ງຮອບດ້ານທິວທັດ ໜອງ ວັນ, ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ກົມກ່ຽວລະຫວ່າງປັດໄຈມູນເຊື້ອ ແລະຕິດໃຈທັນສະໄໝ.
ກ່າວຄໍາເຫັນທີ່ພິທີເປີດ, ທ່ານ ເລຊວນກຽວ, ຫົວໜ້າສູນເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທໍາວິທະຍາສາດ ວັນມ໊ຽວ-ກວກຕື້ຢາມ ແບ່ງປັນວ່າ: "ສູນປ່ຽນແປງໃໝ່ເທື່ອລະກ້າວ, ຫັນການເຄື່ອນໄຫວເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ເພື່ອໃຫ້ວັນມ໊ຽວ-ກວກຕື້ຢາມ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ມາທີ່ປອດໄພ, ດຶງດູດ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫຼວງ ແລະແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນຍາມບຸນປີໃໝ່ປະຈໍາຊາດ ຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ".