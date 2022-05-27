ວິຖີຊີວິດ ຂອງ ຄົນ ຫວຽດ
ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍສຳລັບການບູຊາເຈົ້າແມ່ ເທິງຕຸກກະຕາ
ມາຍັງໂຮງງານຕັດຫຍິບ ແຟຊັ່ນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ເວິນແອງ Scarlet ຢູ່ ເຮືອນເລກທີ 42F ຖະໜົນ ຫວໍທິເສົາ, ຮ່າໂນ້ຍ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈ ເມື່ອໄດ້ເຫັນ ກຳມະກອນ ຂອງນາງ ເວິນແອງ Scalet ກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງຂະຫຍັນ ຢູ່ຂ້າງຈັກຫຍິບ ເພື່ອປະຕິບັດຂັ້ນ ຕອນຕ່າງໆ ໃນຊຸດສະສົມ “ບຸບຮ້ວາຕື໋ຝູ” (ຊຸດສະສົມກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ສຳລັບການບູຊາເຈົ້າແມ່ ເທິງຕຸກກະຕາ). ນີ້ກໍແມ່ນຊຸດສະສົມທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມ ເຊື່ອຖືໃນການບູຊາເຈົ້າແມ່ ຊຶ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນ ຈາກຄວາມຄິດ ຂອງ ນັກອອກແບບ ໂດ໊ເວິນແອງ - ຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງ ເວິນແອງ Scarlet.
ໂດ໊ເວິນແອງ ເລີີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຈາກໂຮງງານຕັດຕັດຫຍິບຂະ ໜາດນ້ອຍ ສະເພາະກ່ຽວກັບ ແຟຊັ່ນສຳລັບສຸພາບສະຕີ ນັບຕັ້ງ ແຕ່ຫາກໍຮຽນຈົບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິຈິດສິນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃໝ່ໆ. ນາງ ມີຄວາມຫຼົງໄຫຼ ແລະ ປາຖະໜາ ຢາກນໍາເອົາ ບັນດາຊຸດ ແຟຊັ່ນ ຂອງ ຕົນເຖິງຊີວິດ ຂອງ ແມ່ຍິງທຸກຄົນ. ເຖິງວ່າປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ໃນຂະບວນການ ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເວິນແອງ ໄດ້ເປີດຮ້ານຄ້າ 7 ແຫ່ງ ຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ຍາມໃດກໍ່ຄິດເຖິງວິທີນຳເອົາ ຄວາມງາມ ຂອງ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ມາສູ່ບັນດາຕົວແບບແຟຊັ່ນ, ເວິນແອງ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ລົງທຶນ ໃຊ້ເວລາເພື່ອປະດິດສ້າງອອກ ຊຸດສະສົມ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງ ແຕ່ງກາຍ ສຳລັບການບູຊາເຈົ້າແມ່. ເວິນແອງ ເປັນຄົນ ມີໃຈໃສ ສັດທາ ກັບຄວາມເຊື່ອຖືບູຊາເຈົ້າແມ່ ເປັນເວລາກວ່າ 10 ປີ, ທັງແມ່ນ “ແທງດົ່ງ” (ຜູ້ມີອິດທິລິດ ພິເສດ, ສວມບົດບາດ ເປັນຄົນ ກາງ ເພື່ອຕິດຕ່ໍ ລະຫວ່າງມະນຸດ ກັບ ເທບພະເຈົ້າ) ເພາະສະນັ້ນ ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ການບູຊາເຈົ້າແມ່, ພິເສດແມ່ນຊຸດອາພອນ ສໍາລັບການ ເຂົ້າຊົງ ໃນເວລາເລີ່ມປະດິດ ສ້າງຕົວແບບ “ບຸບຮ້ວາຕື໋ຝູ”. ແຕ່ລະລາຍລະອຽດ ຂອງ ຊຸດແຕ່ງກາຍ ເຈົ້າແມ່ຈະຕຸລັດ, ເຈົ້າແມ່ຜູ້ພິທັກ ທັງສາມໂລກ, ນາງ ແຕ້ມໃສ່ ຄອມພີວເຕີ ກ່ອນແລ້ວ ຈິ່ງປະຕິບັດດ້ວຍມື ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຳມະກອນ 20 ຄົນ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຊຸດ ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ສຳເລັດ.
ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍສຳລັບການເຂົ້າຊົງ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ແຕ່ລະຊຸດທີ່ໃຊ້ ໃນແຕ່ສາກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະສະເພາະ ຂອງ ຕົວລະຄອນ ໃນຄວາມເຊື່ອຖື ບູຊາເຈົ້າແມ່. ເພາະສະນັ້ນ ສີ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບ ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ແຕ່ ລະຊຸດ ແມ່ນມີຄວາມສົດໃສ ແລະ ສະເພາະຕ່າງຫາກ. ເວິນແອງ ໄດ້ເລືອກແພໄໝ ປັກແສ່ວ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ ເຫັນຄວາມງາມ ແບບ ສະຫງ່າ ຂອງ ຕົວແບບຕຸກກະຕາ. ລາຍລະອຽດທີ່ປະດັບໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງເຊັ່ນ: ສາຍຄໍ, ແຫວນ ແລະ ສາຍແຂນແມ່ນຄໍາ ທັງໝົດ. ຈຸດ ເດັ່ນເທິງຕຸກກະຕາ ແມ່ນຕາ, ເພາະສະນັ້ນໄດ້ຮັບການ ຕົບແຕ່ງ ຢ່າງພິຖີພິຖັນ ແລະ ລະມັດລະວັງ. ຕາມປົກກະຕິ, ຕົວແບບໜຶ່ງ ໃນຊຸດ “ບຸບຮ້ວາຕື໋ ຝູ” ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເດືອນ ຈຶ່ງສຳເລັດ. ປັດຈຸບັນ, ເວິນແອງ ໄດ້ສຳເລັດ 16 ຕົວແບບ ຕຸກກະຕາ ຈຳລອງ ກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຖື ບູຊາເຈົ້າແມ່ຂອງ ຫວຽດນາມ. ນາງ ມີ ຄວາມມຸຸ່ງຫວັງ ຈະເຮັດຕົວແບບຕຸກກະຕາ ຕົວນ້ອຍ ເພື່ອແນະນຳ ຢູ່ສະໜາມບິນ ແລະ ໂຮງແຮມສາກົນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມງາມ ດ້ານວັດທະນະທຳ ຄວາມເຊື່ອຖືບູຊາແມ່ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ບັນດາຕົວແບບ ຕຸກກະຕາ ເຈົ້າແມ່ຈະຕຸໂລກ ແລະ ເຈົ້າແມ່ຜູ້ ພິ ທັກທັງສາມ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ນາງ ເວິນແອງ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສັ່ງຊື້ຫຼາຍ. ຫວັງວ່າດ້ວຍຄວາມຮັກດ້ານແຟຊັ່ນ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ເວິນແອງ ຈະນຳບັນດາ ຕົວ ແບບ ຕຸກກະຕາ ກັບເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຖືບູຊາເຈົ້າແມ່ ໄປເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຄົນໜຸ່ມສາວກໍມີໂອກາດຊອກຮູ້ບັນດາຄວາມງາມດ້ານສິລະປະ ທີ່ສະແດງອອກຈາກ ຊາວໜຸ່ມ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄວາມຮັກຕໍ່ອາຊີບ.