Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ວັດທະນະທຳ

ຮ່າໂນ້ຍ ໄລຍະເກື້ອກູນຖືກວາດພາບຜ່ານລົດໄຟຟ້າເລກ 6

ສຽງລົດໄຟຟ້າ ເຄີຍແມ່ນສິ່ງທີ່ລື້ງເຄີຍຂອງຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ ຫຼາຍລຸ້ນຄົນເມື່ອກ່ອນນີ້, ປັດຈຸບັນຖືກວາດພາບຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຜ່ານໂຄງການ “ລົດໄຟຟ້າເລກ 6” ຢູ່ ຫງູສາ - ຈຸກແບັກ ຮ່າໂນ້ຍ. ໂດຍບໍ່ແລ່ນຕາມທາງເຫຼັກ, ລົດໄຟຟ້າເລກ 6 ຍັງພາແຂກທ່ອງທ່ຽວກັບຄືນສູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄລຍະກ່ອນນີ້ເກືອບ 40 ປີ.

ສຽງລົດໄຟຟ້າ ເຄີຍແມ່ນສິ່ງທີ່ລື້ງເຄີຍຂອງຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ ຫຼາຍລຸ້ນຄົນເມື່ອກ່ອນນີ້, ປັດຈຸບັນຖືກວາດພາບຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຜ່ານໂຄງການ “ລົດໄຟຟ້າເລກ 6” ຢູ່ ຫງູສາ - ຈຸກແບັກ ຮ່າໂນ້ຍ. ໂດຍບໍ່ແລ່ນຕາມທາງເຫຼັກ, ລົດໄຟຟ້າເລກ 6 ຍັງພາແຂກທ່ອງທ່ຽວກັບຄືນສູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄລຍະກ່ອນນີ້ເກືອບ 40 ປີ.

ລົດໄຟຟ້າເລກ 6 ແມ່ນຮູບແບບມໍລະດົກລົງຖະໜົນ ໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ບາດິ່ງ ຮ່າໂນ້ຍຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ

ລົດໄຟຟ້າເລກ 6 ແມ່ນຮູບແບບມໍລະດົກລົງຖະໜົນ ໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ບາດິ່ງ ຮ່າໂນ້ຍຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ບັນດາຄຸນຄ່າມໍລະດົກຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ຖືວາດພາບດ້ວຍພາສາທີ່ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມປະກອບສ່ວນນຳມໍລະດົກເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບຊີວິດຍຸກທັນສະໄໝ. ລົດໄຟຟ້າພິເສດນີ້ບໍ່ບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານ ແຕ່ແມ່ນຄວາມຊົງຈຳປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແຫ່ງອະລິຍະທຳນັບພັນປີ. ທ່ານ ຫງວຽນເຢິນຮຸຍ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ບາດິ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ປັດຈຸບັນພວກຂ້າພະເຈົ້າພວມຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບນຳມໍລະດົກລົງຖະໜົນ. ແທນທີ່ຮຽກຮ້ອງບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມມາສຳຜັດກັບມໍລະດົກ, ພວກເຮົາໄດ້ນຳມໍລະດົກລົງສູ່ຖະໜົນ ເພື່ອໃກ້ຊິດກັບບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ປະດັບປະດາ ເພື່ອດຶງດູດບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມມາຊົມ ເມື່ອກ້າວເຂົ້າ ສູ່ຕູ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ທາງໃນກໍ່ຈະເຫັນໂລກມໍລະດົກວັດທະນະທຳເປັນວັດຖຸ ແລະ ບໍ່ເປັນວັດຖຸ”.

ປັດຈຸບັນຕາແສງ ບາດິ່ງ ພວມຜັນຂະຫຍາຍ 5 ຕູ້ລົດໄຟຟ້າມໍລະດົກ ໃນນັ້ນມີ 4 ຕູ້ ຖືກຈັດສັນຢູ່ອ້ອມບໍລິເວນໜອງຈຸກແບັກ. ສ່ວນຕູ້ໜຶ່ງຖືກຕັ້ງໃນບໍລິເວນຫໍນ້ຳ ຫ່າງເດົ້າ. ແຕ່ລະຕູ້ກໍ່ແມ່ນໂລກໜຶ່ງຮັດແຄບ,ບ່ອນທີ່ອະດີດຕະການຖືກວາດພາບ ດ້ວຍພາສາຍຸກປັດຈຸບັນ.

ຈຸດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນຕູ້ລົດໄຟຟ້າເຝີ - ເຂົ້າປຸ້ນ - ເສັ້ນລ້ອນ ໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງຄົ້ນຫາດ້ວຍເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບອາຫານການກິນນັບພັນເລື່ອງຂອງບັນດາເຂດແຄວ້ນໃນທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ລະເຍື່ອງອາຫານກໍ່ແມ່ນເລື່ອງລາວ ກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງຢ່າງລະອຽດອ່ອນຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ຫງວຽນຕ໊ຽນດາດ ຮອງປະທານສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ເປີດເຜີຍວ່າ:

“ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະຮູ້ສຶກເຖິງ ຮ່າໂນ້ຍ ທັງກິ່ນຫອມຂອງເຍື່ອງອາຫານເຝີ.  ຕູ້ລົດໄຟຟ້າກາເຟ ຈະຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງກິ່ນຫອມພິເສດຂອງກາເຟ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ຊີມລົດຊາດເຝີ ກາເຟ ແໜມ ແລະ ນ້ຳຊາ ພ້ອມທັງໄດ້ເຫັນບັນດາວັດຖຸພັນ ໃນໄລຍະອະດີດຕະການ”.

 ພິເສດຢູ່ສະຖານີລົດໄຟຟ້າເລກ 6 ແມ່ນບ່ອນເກັບຮັກສາວັດຖຸພັນທີ່ລື້ງເຄີຍຂອງບັນດາຄອບຄົວຊາວ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝໜຶ່ງ. ຈາກເຕົາໄຟ, ຊຸດຈອກນ້ຳ, ເຄື່ອງ ຣາດີໂອ ທີ່ເກົ່າແກ່ທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນຖືກເກັບຮັກສາແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍຊາວທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ວາດພາບເຖິງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນສະໄໝເກື້ອກູນ. ນາງ ຟ້າມທູເຮືອງ ຢູ່ຕາແສງ ໂອເຈິເຢື່ອ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ໃນຄາວເຍົາໄວ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະໄໝເກື້ອກູນ. ຫວນຄືນຊີວິດເມື່ອກ່ອນນີ້, ບັນດາວັດຖຸເຄື່ອງຂອງ, ຮູບຖ່າຍໃນງານດອງ ຕະຫຼອດຮອດກະຕິກນ້ຳ ຊໍ່ດອກໄມ້ ກໍ່ຮູ້ສຶກປຽບເໝືອນກັບຄືນສູ່ຊີວິດຄາວເຍົາໄວ. ບັນດາວັດຖຸເຄື່ອງຂອງເຫຼົ່ານີ້ເຮົາຄິດວ່າ ປັດຈຸບັນແມ່ນຫາຍາດທີ່ສຸດ”.

ເຖິງວ່າ ຫາກໍ່ຖືກຜັນຂະຫຍາຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຮູບແບບລົດໄຟຟ້າເລກ 6 ໄດ້ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຊົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄວໜຸ່ມ.

“ແມ່ຍ່າ ແລະ ແມ່ຂອງເຮົາແມ່ນຄົນ ຮ່າໂນ້ຍ, ແຕ່ເຮົາໄດ້ກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ກຸຍເຍີນ. ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ ເຮົາກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວກັບ ຮ່າໂນ້ຍ ເມືອກ່ອນນີ້ ຜ່ານການເລົ່າເລື່ອງຂອງປູ່ຍ່າ ແລະ ພໍ່ແມ່ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໃນມື້ນີ້ເຮົາກໍໄດ້ມາຮັບຊົມຕົວຈິງ ກໍ່ໄດ້ເຫັນບັນດາວັດຖຸພັນທີ່ນັບແຕ່ຄາວຍັງນ້ອຍມາຮອດປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາ”.

ລົດໄຟຟ້າມໍລະດົກ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ຍ້ອນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອະດີດຕະການ ແລະ ປັດຈຸບັນ ລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງ ທັງລັອງ ຮ່າໂນ້ຍ ນັບພັນປີ ແລະ ການຄົ້ນຫາອາຫານການກິນ ໄດ້ສ້າງຄວາມດູດດື່ມພິເສດສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຫຼາຍ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຄຶກຄື້ນກ້າວເຂົ້າສູ່ປີໃໝ່ 2026

ຫວຽດນາມ ຄຶກຄື້ນກ້າວເຂົ້າສູ່ປີໃໝ່ 2026

ເມື່ອຊຸມມື້ສຸດທ້າຍຂອງປີໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, ຫວຽດນາມກໍກ້າວເຂົ້າສູ່ ໄລຍະຜັດປ່ຽນລະດູການ ຂອງປະເທດຊາດ ທີ່ພວມມີການ ປ່ຽນແປງໃໝ່. ບັນຍາກາດການຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2026 ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ ໄປທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ. ນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການຜັດປ່ຽນ ຂອງເວລາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນ ຊ່ວງເວລາແຫ່ງການເຕົ້າໂຮມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາທີ່ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ.
ອ່ານເພີ່ມ

Top