ວັດທະນະທຳ
ຮັກສາ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍວັດທະນະທຳອັນດີງາມໃນ ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ໃຫ້ຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ
ງານບຸນວັດທະນະທຳ - ເທດສະການອາຫານ ລະດູບານໃໝ່ 2026 ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະໂດຍພວກນ້ອງໆນັກຮຽນໂຮງຮຽນຫງວຽນຢູ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ ສະແດງ ໄດ້ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ. ບັນດາລາຍການບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມສະໜິດຕິດພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງຊາດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນຂອງລະດູບານໃໝ່ອີກດ້ວຍ.
ບັນຍາກາດແຫ່ງນີ້ຍິ່ງມີຄວາມຟົດຟື້ນກວ່າເມື່ອພວກນ້ອງນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວປະຈຳຊາດ . ຄວາມເປັນຕາຮັກຂອງພວກຫຼານນ້ອຍອະນຸບານ, ຄວາມໄຮ້ດຽງສາ, ໝັ້ນໃຈ, ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຊີວິດຂອງພວກນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ຫຼືຄວາມຫ້າວຫັນມີໄຫວພິບ ແລະ ນິດໄສບຸກຄະລິກຂອງພວກນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຜ່ານການສະແດງນັ້ນ... ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວັນບຸນທເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດບຸນເຕັດ. ນ້ອງ ເຈິ່ນຫຽວແອັງ, ນັກຮຽນໂຮງຮຽນສອງພາສາ ຫງວຽນຢູ ແບ່ງປັນວ່າ:
ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນ ນ້ອງຮູ້ສຶກໄດ້ຄວາມໃກ້ຊິດສະໜິດຊິດເຊື້ອທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ຕົ້ນດອກຄາຍ, ຕົວໜັງສືເປັນພາສາຫວຽດ ຫຼືບັນດາປະຕິຄູ່ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນພາໃຫ້ນ້ອງຮູ້ສຶກລຶ້ງເຄີຍທີສຸດ ເພາະມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພນີຂອງຫວຽດນາມ ເມື່ອບຸນເຕັດວຽນມາ.
ເຫດການທີ່ມີຂອບຂະໜາດກວ່ານັ້ນແມ່ນ 20 ຮ້ານວາງສະແດງອາຫານການກິນ, ລວມມີບັນດາເຍື່ອງອາຫານພື້ນເມືອງຂອງ ຫວຽດນາມ ຄື: ບັນກວນ, ເຂົ້າປູ້ນຊີ້ນງົວເຫ້ວ, ບ້ວຍເຄັມ, ຢໍ່ຈືນ, ເຝີ… ຢູ່ທີ່ນີ້, ພວກນ້ອງໆນັກຮຽນ ກໍ່ຄືພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຄົນລາວ ກໍ່ໄດ້ຮັບປະທານອາຫານຫຼາຍເຍື່ອງໄດ້ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ, ປຸງແຕ່ງເຍື່ອງອາຫານພື້ນເມືອງຂອງຫວຽດນາມ, ຈາກນັ້ນກໍ່ຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງບັນຍາກາດອັນຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ, ຄວາມອົບອຸ່ນຂອງບຸນເຕັດຫວຽດນາມ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ຈະຮັກປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ຕື່ມອີກ.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງເຮືອງ, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະອຳນວຍການພ້ອມກັບບັນດາຄູອາຈານໃນກຸ່ມວິຊາການຍາມໃດກໍ່ເປັຍຫ່ວງກັງວົນ, ຊອກຫາທຸກມາດຕະການເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດພາລະກຳເປັນທູດວັດທະນະທຳ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ. ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ຕິດດອກຄາຍ ດອກເໝີຍ, ເຮັດບັດອວຍພອນປີໃໝ່, ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ, ເຮັດບ້ວຍເຄັມ, ປຸງແຕ່ງເຍື່ອງອາຫານພື້ນເມືອງ, ສະແດງສິລະປະ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ, ພວກນ້ອງໆນັກຮຽນໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າບັນຍາກາດຂອງບຸນເຕັດ.
ດ້ວຍຂອບຂະໜາດນີ້ ມີຫຼາຍຮ້ານວາງສະແດງໄດ້ພ້ອມກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າຈັດຕັ້ງເຫດການ. ໃນງານບຸນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ ນັກຮຽນ ແລະ ພວກນ້ອງໆນັກຮຽນ ນັບທັງບັນດາແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ງານບຸນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ຊາວຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.ຜ່ານບັນດາພາບຖ່າຍສິລະປະ ແລະ ບັນດາເຍື່ອງອາຫານພື້ນເມືອງນັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງນັກຮຽນຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງຊາດໃນບຸນເຕັດຫຼາຍກວ່າອີກ.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ນ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເທດສະການອາຫານຢູ່ໂຮງຮຽນ. ນ້ອງຮູ້ສຶກດີໃຈເມື່ອໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນກັບວັດທະນະທຳອາຫານການກິນຂອງຫວຽດນາມກວ່າ, ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເທດຫວຽດນາມກວ່າອີກ.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຫຼານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຕັ້ນສາກ, ຫຼານຮູ້ສຶກວ່າທາງໂຮງຮຽນຈັດຕັ້ງການຫຼິ້ນພື້ນເມືອງແນວນີ້ເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງນັກຮຽນຮູ້ຈັກເຖິງການຫຼິ້ນພື້ນເມືອງຕ່າງໆເຊິ່ງລຸ້ນປູ່ລຸ້ນຍ່າ ເຄີຍຫຼິ້ນ ໃນອະດີດຢູ່ຫວຽດນາມ.
ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ແມ່ນໂຮງຮຽນສອນທັງສອງພາສາ ຫວຽດ ແລະ ພາສາລາວ ນັບແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານຂຶ້ນຮອດມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ປັດຈຸບັນ, ທາງໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນປະມານ 1.000 ກວ່າຄົນ, ໃນນັ້ນ 30% ແມ່ນລູກຫຼານຄົນຫວຽດ. ງານບຸນວັດທະນະທຳ - ເທດສະການອາຫານ, ຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍພັກ, ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ ປີມະເມຍ 2026 ແມ່ນກິດຈະກຳນອກໂມງຮຽນທີ່ແທດຈິງ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງໆນັກຮຽນລູກຫຼານຄົນຫວຽດນາມ ລຸ້ນທີ 3, ທີ 4 ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນແຜ່ກະຈາຍວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຫວຽດນາມ ເຖິງພວກນ້ອງນັກຮຽນຄົນລາວອີກດ້ວຍ.