ວັດທະນະທຳ
ຫ້ອງຮຽນພິເສດເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາຕົວອັກສອນ ຫານ-ໂນມ ຢູ່ເຂດດິນແດນບັນພະບຸລຸດ
ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2024 ເປັນຕົ້ນມາ, ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງນ້ອຍໆ ຂອງວັດ ຈຸກເລິມ ໄດ້ມີຫ້ອງຮຽນຕົວອັກສອນ ຫານ-ໂນມ ທີ່ພິເສດ ໂດຍມີນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານ ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ແມ່ນຜູ້ອາວຸໂສ. ຈາກຫ້ອງຮຽນ “0 ດົ່ງ” ທີ່ລຽບງ່າຍພາຍໃຕ້ຫຼັງຄາວັດຂອງບ້ານ, ຂະບວນການຮຽນຕົວອັກສອນ ຫານ-ໂນມ ຢູ່ຕາແສງ ໂຖຕາງ ໄດ້ ແລະ ພວມປະກອບສ່ວນປຸກລະດົມສະຕິໃນການຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳດັ້ງເດີມໃນຊຸມຊົນ. ຕົວອັກສອນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເກົ່າແກ່ນັ້ນ ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກສືບທອດດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງບັນດາຄົນຮຸ່ນຫຼັງ, ກາຍເປັນສາຍໃຍເຊື່ອມຈຳລະຫວ່າງອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນ. ຮູບແບບຫ້ອງຮຽນ ຫານ-ໂນມ ຢູ່ ໂຖຕາງ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນຫຼັກຖານອັນມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ຈິດໃຈໃຝ່ຮູ້ໃຝ່ຮຽນ, ຄວາມເຄົາລົບຮັກມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດດິນແດນບັນພະບຸລຸດ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານຈິດໃຈອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.