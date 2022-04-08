ຄົ້ນພົບ
ສົມບັດທ່ີລ້ຳຄ່າ ໃນສະໄໝ ລາຊະວົງ ຫງວຽນ
ໃນບັນດາສິ່ງລໍ້າຄ່າລະດັບຊາດ ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນ ບູຮານນະຄະດີ ພະ ລາຊະວັງ ເຫ້ວຄື ໝໍ້ທອງ, ຊຸດ ກື໊ວດີ໊ງ ລວມມີໂຖໃຫຍ່ ເກົ້າໜ່ວຍ (ຫຼໍ່ດ້
1. ຊຸດສະສົມ ໝໍ້ທອງ ສະໄໝລາຊະວົງ ຫງວຽນ ລວມມີ 10 ໜ່ວຍ, ມີຂະໜາດ ແລະ ນ້ຳໜັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໄດ້ຮັບການຫຼໍ່ ໃນສະໄໝ ເຈົ້າ ຮ່ຽນເວືອງຫງວຽນຟຸກເຕິ່ນ (1648 – 1687), ເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ຂອງ ອຳນາດການ ປົກຄອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງວ່າເປັນວັດຖຸ ທີ່ລຳ້ ຄ່າລະດັບຊາດ ໃນປີ 2015.
ບັນດາໝໍ້ທອງ ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຫຼໍ່ ໃນເວລາຕ່າງກັນ ໃນ ສະຕະວັດ ທີ XVII, ໜ່ວຍທີ່ ຫຼໍ່ກ່ອນໝູ່ ແມ່ນປີ 1659 ແລະ ຫຼ້າສຸດແມ່ນປີ 1684. ໃນນັ້ນ ໜ້າສົນໃຈ ຄືໝໍ້ທອງ ສອງໜ່ວຍ ຕັ້ງຢູ່ເດີ່ນ ວັງ ເກີ່ນ ແຈ໋ງ ໃນກຳແພງ ພະລາຊະວັງ ເຫວ້ ແມ່ນໃຫຍ່ ແລະ ໜັກທີສຸດ. ໜ່ວຍໜຶ່ງຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອນ ຕ໊າວູ, ຫຼໍ່ປີ ຖິ້ງດຶກ 8 (1660) ແລະ ອີກ ໜ່ວຍ ໜຶ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອນ ຫື້ວວູ, ຫຼໍ່ປີ ຖິ້ງດຶກ 10 (1662). ໝໍ້ທອງສອງໜ່ວຍນີ້ ມີນ້ຳໜັກປະມານ 1500 ກິໂລກຼາມ); ເສັ້ນຜ່າກາງ ປາກ 2,2 ແມັດ; ເສັ້ນຜ່າກາງ ພາຍໃນ 1,83 ແມັດ, ສູງ 1,05 ແມັດ.
ຕາມບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ, ນອກຈາກ ບັນດາລວດລາຍປະດັບປະດາ ແບບມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືຮູບໃບໂພ, ດອກໄມ້, ນົກ, ສັດ, ຮູບເສັ້ນເຊືອກບິດ ຫຼື ຮູບມັງກອນ ເທິງຫູໝໍ້ທອງ ເຫຼົ່ານີ້ ຍັງມີ ລວດ ລາຍ ປະດັບປະດາ ທີ່ສວຍງາມ ຕາມຮູບແບບສິລະປະຕາເວັນຕົກເຊັ່ນ: ໃບໄມ້, ຮູບກົມ, ຈຸດໆ... ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນ ດາໝໍ້ ເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບການ ຫຼໍ່ພາຍໃຕ້ ທີ່ປຶກສາ ຂອງ ຄົນ ຕ່າງປະເທດ ຜູ້ເຮັດວຽກໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ໃນຄາວນັ້ນ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ໃນໄລຍະນີ້, ເຕັກ ນິກການຫຼໍ່ທອງ ແບບດັ້ງເດີມ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ມີການແຊກແຊງ ດ້ານເຕັກນິກການຫຼໍ່ທອງ ຂອງ ຕາເວັນຕົກ.
ໝໍ້ທອງໜ່ວຍນີ້ ມີນ້ຳໜັກປະມານ 1500 ກິໂລກຼາມ); ເສັ້ນຜ່າກາງ ປາກ 2,2 ແມັດ; ເສັ້ນຜ່າກາງ ພາຍໃນ 1,83 ແມັດ, ສູງ 1,05 ແມັດ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ
ຫູຈັບຂອງ ໝໍ້ທອງ ມີຮູບຮູບເສັ້ນເຊືອກບິດ ຊຶ່ງສະແດງເຖິງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ
2. ກື໊ວວິເທີ່ນກົງ ແມ່ນຊື່ເອີ້ນລວມ ຂອງ ປືນໃຫຍ່ 9 ກະບອກ ປີ 1803 ໃນສະໄໝກະສັດ ຢາລອງ (1802-1820), ກະສັດ ອົງທຳ ອິດຂອງລາຊະວົງ ຫງວຽນ, ມີຂະໜາດຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ລະກະບອກ ຍາວປະມານ 5,15 ແມັດ, ໜັກກວ່າ 10 ໂຕນ, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນວັດຖຸທີ່ລຳ້ຄ່າ ລະດັບຊາດ ໃນປີ 2012.
ຢູ່ເທິງປືນໃຫຍ່ ແຕ່ລະກະບອກ, ດ້ານຫຼັງຂອງປືນ, ຖືກ ສະຫຼັກ ຊື່ ຕາມລໍາດັບຈາກ 1 ຫາ 9 ກົງກັບ "ຕື໋ເຖີ່ຍ” (ສີ່ລະດູ) ແລະ "ຫງູ໊ ແຫ່ງ” (ວັດຖຸ ທັງຫ້າທີ່ເປັນເຄົ້າກຳເນີດ ຂອງໂລກ). ປືນໃຫຍ່ 4 ກະ ບອກ ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ (ຫຼັງປະຕູ ເຖເຍີນ) ໄດ້ຕັ້ງຊື່ ຕາມ 4 ລະດູຄື: ລະ ດູບານໃໝ່, ລະດູຮ້ອນ, ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ແລະ ລະດູໜາວ; ປືນໃຫຍ່ 5 ກະບອກ ຢູ່ເບື້ອງຂວາ (ຫຼັງປະຕູ ກວ໊າງດຶກ) ຕາມລຳດັບແຕ່ 5 ຫາ 9 ໄດ້ຕັ້ງຊື່ຕາມ 5 ຫງູ໊ແຫ່ງຄື: ມົກ, ຫວາ, ໂຖ, ກິມ, ຖຸຍ (ຕົ້ນ ໄມ້, ໄຟ, ດິນ, ໂລຫະ ແລະ ນໍ້າ).
ຢູ່ເທິງລຳປືນ ມີຕົວອັກສອນ ບອກລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໝື້ປືນ, ວິທີຍິງ ແລະ ຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຫຼໍ່ປືນ. ໃນປີ 1816, ກະສັດ ຢາລອງ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ປືນໃຫຍ່ທັງເກົ້າ ກະບອກນີ້ ນາມມະຍົດວ່າ "ເທີ່ນອຸຍໂວດິກ ເຖື້ອງເຕື໋ອງກວນ" (ມີຄວາມໝາຍ ເປັນ ສັນຍາລັກ ໃຫ້ແກ່ ກຳລັງແຮງ ຂອງ ລາຊະວົງ ຫງວຽນ ແລະ ບັນດາ ເທບພະ ເຈົ້າ ຜູ້ປົກປ້ອງ ລາຊະວົງ. ນາມມະຍົດນີ້ ພ້ອມກັບ ສະໄໝ ແຕ່ງຕັ້ງ ຕຳແໜ່ງ ລ້ວນແຕ່່ ໄດ້ຖືກແກະສະຫຼັກນູນ ຢູ່ໃນສ່ວນທ້າຍ ຂອງລຳ ປືນ ທັງ 9 ກະບອກ. ໃນຕົ້ນສະໄໝ ລາຊະວົງ ຫງວຽນ, ປືນໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ ຖືກຕັ້ງຢູ່ສອງດ້ານ ຕໍ່ໜ້າປະຕູໂຂງ ງໍ້ມົນ. ໃນປີ 1917, ປືນ ໃຫຍ່ເກົ້າກະບອກນີ້ ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປສູ່ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ໃນປັດຈຸບັນ.
3. ກື໊ວດີ໊ງ ແມ່ນຊຸດໂຖໃຫຍ່ 9 ໜ່ວຍ ຕັ້ງຢູ່ເດີ່ນວັງ ເຖ໋ມ໋ຽວ, ໃນພະ ລາຊະວັງ ເຫວ້, ຫຼໍ່ໃນປີ 1835, ສຳເລັດໃນປີ 1837 ໃນສະໄໝ ກະສັດ ມິງມ້າງ (1820-1841), ເປັນຈຸດສຸດຍອດ ຂອງສິລະປະ ຫຼໍ່ທອງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະຕະວັດທີ XIX ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບ ຮອງວ່າ ເປັນວັດຖຸທີ່ລຳ້ຄ່າ ລະດັບຊາດໃນປີ 2012.
ກື໊ວດີ໊ງ ແມ່ນສັນຍາລັກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງປະເທດ, ຄວາມເປັນທຳ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລາຊະວົງ. ຊື່ສະໄໝ, ນ້ໍາໜັກ ຂອງ ກື໊ວດີ໊ງ ແຕ່ລະໜ່ວຍ ຖືກແກະສະຫຼັກ ຢູ່ ຂອບປາກ. ກື໊ວດີ໊ງ ໜັກທີສຸດແມ່ນ ກາວດີ໊ງ (ປະມານ 2,600 ກິໂລກຣາມ), ເບົາທີສຸດແມ່ນ ຮວ່ຽນດີ໊ງ (ປະມານ 1,930 ກິໂລກຣາມ).
ເວົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ ຂອງການຫຼໍ່ ກື໊ວດີ໊ງ, ກະສັດ ມິງມ້າງ ໄດ້ອອກ ພະລາຊະອົງການວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າເຄົາລົບອາຊີບທີ່ຜ່ານມາ, ປະຕິ ບັດຕາມແນວທາງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ປັດຈຸບັນ ຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນ ແບບ ຊີວິດເກົ່າ; ຫຼໍ່ ກື໊ວດີ໊ງ 9 ໜ່ວຍ ປະດິດສະຖານຢູ່ເຮືອນ ເຖ໋ມ໋ຽວ... ນັ້ນແມ່ນ ເພື່ອເປັນການ ສະແດງຄວາມຫວັງ ໄດ້ຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ ແລະ ຖ່າຍທອດ ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫຼັງ.” (ອີງຕາມ "ດ້າຍນາມຖືກລູກ-ປຶ້ມ ປະຫວັດສາດ ກ່ຽວກັບເຈົ້າ ຫງວຽນ ແລະ ລາຊະວົງ ຫງວຽນ).
ຢູ່ແຕ່ລະ ກື໊ວດີ໊ງ ຈະມີ ຕົວໜັງສື ຈີນ ບູຮານໃຫຍ່ 2 ຕົວ ແມ່ນຊື່ເອີ້ນ ກົງກັບຕໍາແໜ່ງ ຂອງ ແຕ່ລະກະສັດ ແຫ່ງ ລາຊະວົງ ຫງວຽນ ແລະ ຮູບປະດັບປະດານູນ 17 ຮູບສະແດງ ໃຫ້ເຫັນພາບລວມ ກ່ຽວກັບດາລາສາດ, ພູມີປະເທດ, ຮູບແມ່ນ້ຳ ແລະ ພູເຂົາ, ທະເລ, ເກາະ, ນົກ, ພືດ, ວັດຖຸບູຮານ... ຊຶ່ງແມ່ນ ສັນຍະລັກພິເສດ ຂອງ ປະເທດ.
ຕາມບັນດານັກຄົ້ນຄ້ວາ, ກື໊ວດີ໊ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນ “ປຶ້ມພູມີສາດ”, “ສາລະນຸກົມ” ທີ່ເປັນເອກະລັກ ສະເພາະຂອງ ປະເທດ ໃນສະຕະ ວັດທີ XIX ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງບັນຈຸກຳລັງອຳນາດ ຂອງລາຊະວົງ ກວມເອົາທົ່ວເຂດແຄ້ວນແດນດິນ (ທັງເຂດນ່ານຟ້າ ແລະ ທະເລ) ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງ ປະເທດ, ພ້ອມກັບ ກຳລັງແຮງປົກປ້ອງ ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນ.
ດ້ວຍບັນດາຄຸນຄ່າ ທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດທີ່ເປັນເອກະລັກ, ວັດຖຸທີ່ລໍ້າຄ່າລະດັບຊາດ ກື໊ວດີ໊ງ ໄດ້ສູນ ອະນຸລັກ ຮັກສາ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ນະຄອນຫຼວງ ເກົ່າເຫວ້ ກຳລັງສ້າງເອກະສານ ສຳເນົາ ເພື່ອຍື່ນຕໍ່ ອົງການ UNESCO ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກ ເອກະສານໂລກ.