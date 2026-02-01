ສີສັນຍາມລະດູບານໃໝ່ ຢູ່ເຂດພູດອຍ ແຂວງ ກວາງຈິ

ຈາກຫຼາຍປີກ່ອນ, ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງຕາແສງ, ແຕ່ລະຄອບຄົວໄດ້ເລີ່ມປູກຕົ້ນດອກຄາຍໄວ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອນ, ພາຍໃນເດີ່ນ ແລະ ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງທັດສະນີຍະພາບ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງເອກະລັກທີ່ໂດດເດັ່ນໃຫ້ແກ່ ເຮືອງຟຸ່ງ ເມື່ອທຽບກັບທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ.
ດອກຄາຍ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຕາແສງເຂດພູດອຍ ເຮືອງຟຸ່ງ. ພາບ: ຫາຍເອົາ, ຄາຟ້າມ - VNA
