ວິຖີຊີວິດ ຂອງ ຄົນ ຫວຽດ

ສີສັນຍາມລະດູບານໃໝ່ ຢູ່ເຂດພູດອຍ ແຂວງ ກວາງຈິ

ຕາມສອງຝາກທາງ ແລະ ເນີນພູຕ່າງໆ ຂອງຕາແສງເຂດສູງຊາຍແດນ ເຮືອງຟຸ່ງ, ແຂວງ ກວາງຈິ, ໃນມື້ຜ່ານມານີ້ ພວມເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນອັນສົດໃສຂອງລະດູບານໃໝ່ ດ້ວຍດອກຄາຍທີ່ພວມເບັ່ງບານ.

ຈາກຫຼາຍປີກ່ອນ, ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງຕາແສງ, ແຕ່ລະຄອບຄົວໄດ້ເລີ່ມປູກຕົ້ນດອກຄາຍໄວ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອນ, ພາຍໃນເດີ່ນ ແລະ ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງທັດສະນີຍະພາບ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງເອກະລັກທີ່ໂດດເດັ່ນໃຫ້ແກ່ ເຮືອງຟຸ່ງ ເມື່ອທຽບກັບທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ.

ດອກຄາຍ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຕາແສງເຂດພູດອຍ ເຮືອງຟຸ່ງ. ພາບ: ຫາຍເອົາ, ຄາຟ້າມ - VNA

ໂດຍ: VNA/VNP

ຮີດຄອງງານດອງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາວເຜົ່າຢ້າວແດງ ຢູ່ເມືອງ ບ໋າດຊ໋າດ

ຮີດຄອງງານດອງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາວເຜົ່າຢ້າວແດງ ຢູ່ເມືອງ ບ໋າດຊ໋າດ

ຢູ່ບ້ານ ຕຸ່ງຈີ່ນ, ຕາແສງ ຈິ້ງເຕື່ອງ (ເມືອງ ບ໋າດຊ໋າດ, ແຂວງ ລາວກາຍ), ງານດອງຂອງຊາວເຜົ່າຢ້າວແດງຍັງຄົງຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ. ເຖິງວ່າຊາວໜຸ່ມມີສິດເສລີພາບໃນການຮັກກັນ, ແຕ່ພິທີແຕ່ງງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
