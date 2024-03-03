ເຫດການ ແລະ ບັນຫາ
ສັນຍາລັກ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີທຳອິດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2023 - 2025
ພາຍຫຼັງກວ່າ 1 ປີດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາສິດ ທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2023 – 2025, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງ ໄດ້ເປັນທ່ີຍອມຮັບແລະ ຕີລາຄາສູງ ຈາກປະຊາຄົມໂລກ. ໃນໂອກາດນີ້, ວາ ລະສານຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ຂໍຖືເປັນກຽດ ນຳສະເໜີ ເນື້ອໃນຂອງບົດສະຫຼຸບຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ.
ການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2023 – 2025 ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງຜັນຂະຫຍາຍນັບແຕ່ຊຸມມື້ທຳອິດ, ການເຄື່ອນໄຫວທຳອິດ ຂອງ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2023, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ, ການປະສານງານຈາກບັນດາອົງການ ໃນຄະນະເຮັດວຽກລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ອົງ ການຂ່າວ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ, ມີຜົນກະທົບ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນວຽກງານ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃນຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານ ອີກດ້ວຍ.
1. ໃນປີ 2023, ສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ທ່ີເລິກເຊິ່ງ. ເຖິງວ່າ ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາ ຍັງຄົງແມ່ນທ່າອ່ຽງສໍາຄັນ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍຢ່າງແຮງ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ ຢູ່ຫຼາຍພາກພື້ນຂອງໂລກ, ເສດຖະກິດໂລກ ຟື້ນຕົວຊ້າ,... ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ພ້ອມກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ບໍ່ເປັນມູນເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາ ຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງນ້ຳ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ແລະ “ຂໍ້ເສຍ” ຂອງ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ... ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ, ປະຈຳວັນຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, ຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເພີດເພີນ ກັບສິດທິ ຂອງ ຜູ້ຄົນໃນທົ່ວໂລກ.
ບັນດາປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະ ປ່ຽນແປງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໃນດ້ານໜຶ່ງກໍ່ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ເພີ່ມທະວີ ຫັນເປັນການເມືອງ, ຈຳກັດຊ່ອງຫວ່າງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍບັນຫາສິດທິມະນຸດ; ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນຂອງການເຈລະຈາ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງ ລວມ ຂອງ ປະຊາຄົມໂລກກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ໃນນັ້ນມີການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ.
2. ການໄດ້ຮັບເລືອກ ເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2023 -2025 ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ອິດທິພົນຂອງ ຫວຽດ ນາມ ທ່ີນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ, ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຄົມໂລກ ສຳລັບບັນດານະໂຍບາຍ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ໝາກຜົນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບປະກັນສິດ ທິມະນຸດ.
ຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືເອົາຕຳແໜ່ງນີ້ ເມື່ອພວມມານະພະຍາ ຍາມພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່, ຍົກສູງລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ຮັບ ປະກັນການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ.
3. ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງຂອງໂລກກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ໃນປັດຈຸບັນ, ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຈາກບັນດາປະເທດ. ຕົວຢ່າງ: ຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ສິດທິມະນຸດທີ່ ຫວຽດນາມ ສະເໜີ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 54 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ດຶງດູດກວ່າ 60 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ.
4. ຫວຽດນາມ ຍັງມີຮ່ວມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຂົ້າໃນວຽກງານລວມ, ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ບົນຈິດໃຈ “ເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ. ການສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື. ສິດທິທັງໝົດ. ໃຫ້ສໍາລັບທຸກຄົນ”. ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການກວ່າ 80 ສະບັບກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ຮັບປະກັນສິດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສິດອາຫານ, ສິດວັດທະ ນະທຳ, ສິດພັດທະນາ, ປົກປ້ອງບັນດາກຸ່ມເບາະບາງ.
ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ເຄົາລົບຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ມີລັກ ສະນະສ້າງສັນ ໃນບັນຫາສິດທິມະນຸດ ທີ່ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຖືກຫັນເປັນການເມືອງ, ມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນຫຼາຍຢ່າງ ຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ຄືສະພາບການຢູ່ບັນດາປະເທດ (ຢູແກຣນ, ລັດເຊຍ, ປາແລດສຕິນ, ຊູດັງ ...), ການພົວພັນລະຫວ່າງ ການພັດທະນາ ແລະ ສິດທິມະນຸດ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການສຶກສາທາງເພດ...
5. ຄວາມປະທັບໃຈໃນປີທໍາອິດທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2023-2025 ຍັງມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດດ້ານອື່ນໆ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ.
ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຄົມໂລກ ເຂົ້າໃຈຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດ ນາມ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ, ຜ່ານນັ້ນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ, ບັນດາອົງ ການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
6. ປີ 2024 ເປັນປີ ສຳຄັນ ຂອງ ອາຍຸການທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ 2023-2025, ມີການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການນຳສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ຕາມກົນໄກ UPR ຮອບວຽນ IV, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ບຸລິມະ ສິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິດຂອງມະນຸດ, ສົມທົບກັບວຽກງານຂົນຂວາຍ ບັນດາປະເທດ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດ ນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2026 – 2028.
ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຈາກຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຂອງ ທົ່ວລະບົບການເມືອງ ພາຍໃຕ້ການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງການນຳພັກ ແລະ ລັດ, ແນ່ນອນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ, ສ້າງຂີດໝາຍ ໃນປີ 2024 ແລະ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ປະກອບສ່ວນສ້າງວຽກງານການຕ່າງປະເທດຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ເປັນອາຊີບ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນທາງການທູດ ຫຼາຍຝ່າຍ ບົນຈິດໃຈ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ແລະ ຄຳສັ່ງເລກທີ 25-CT/TW ຂອງ ຄະນະເລຂາທິການ.